문성호 서울시의원, 연희동 제3공영주차장 주차 공간 확충 및 입체화 건립 계획 검토 요청

지역 주차난 해소 위해 연희동 제3공영주차장, 지상 3층 규모 철골 조립식 주차장으로 건립
주차 용량 극대화하기 위한 계획 수립 및 검토 요청
“지역 주민 교통편의 및 주차난 해소로 정주 여건 개선 위해 직접 수립한 본 계획 적극 검토…추진사업에 반영되길”


시정질의 중인 문성호 서울시의원. 내용과는 무관


서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 지역 주차난 해소를 위해 서대문구 연희동 50-3번지에 위치한 ‘연희동 제3공영주차장’을 지상 3층 규모의 철골 조립식 주차장으로 건립해 주차 용량을 극대화하기 위한 ‘연희동 제3공영주차 타워 신설 계획’을 직접 수립한 데 이어, 이후 서대문구청 및 지역 주민과의 사업 확정 및 예산확보 등 조속히 추진사업에 반영될 수 있도록 계획의 타당성 및 소요 예산 분석 등 서울시의 세밀한 검토를 요청했다.

문 의원은 “연희동 50-3번지에는 연희동 제3공영주차장이 존재하는데, 정갈하게 계획된 주차장이라기보다 그냥 남는 공터에 주차구역을 그어 만든 야지나 다름이 없다. 그것도 현재 약 35면에 그치고 있어 연희동 50번지 일대 및 연세대학교 서문 일대에 존재하는 자가용 차량의 주차난을 해소하기 어렵다. 해당 일대는 여러 이유로 마을버스가 진입하지 못하는 지역인데도 불구하고 급경사 고지대를 포함하고 있어 안 그래도 자가용 차량 구비가 마치 필수요소로 굳어지는 지역이기도 하다. 따라서 단순 야지로 방치된 주차장 부지를 더욱 효율적이게 활용할 필요가 있다”며 계획 수립의 취지를 설명했다.

또한 문 의원은 “그간 지역 통반장님들, 직능단체 회원님들, 국민의힘 당원동지들 등 지역 주민들로부터 받은 의견을 토대로 가장 효율적인 설계 계획을 수립할 수 있었다. 지상 3층 규모의 철골 조립식 주차장으로, 기계 결함과 소음이 없는 자주식 주차 방식으로 구성됐으며, 주거 지역임을 고려한 저소음 바닥재 시공 및 사생활 보호용 외벽 루버(가림막) 설치가 포함되어 효과적인 운영과 인근 주민 생활 환경 보완까지 두루 갖춘 계획”이라고 설명했다.

또한 문 의원은 “현재 약 35면인 주차 공간을 최대 약 100면까지 확보해 만성적인 주차난을 즉각 해소할 수 있어 좁은 골목길에 덕지덕지 끼어 주차된, 소화차량도 지나갈 수 없는 안타까운 현실을 개선할 수 있다. 특히 기계식 주차장과 달리 모터 가동 소음이 존재하지 않으며, 대형 SUV나 전기차 등 모든 차종이 쉽게 진입이 가능하기에 주민 이용 만족도는 매우 높을 것, 또한 일반 콘크리트 주차타워보다 공사비가 저렴하고 공사 기간이 짧기에 예산 확보의 용이성 및 서대문구청에서의 주민 공사 중 불편 기간도 단축할 수 있다”라며 직접 수립한 계획의 기대 효과를 설명했다.

마지막으로 문 의원은 “연희동 주민들은 불필요한 복합 시설보다는 주차 공간이라는 본연의 기능에 충실한 안전하고 조용한 주차장을 원하고 있다. 지역 주민의 교통편의 증진은 물론, 주차난 해소로 인한 정주 여건 개선을 위해 서울시는 본 계획을 적극 검토해 조속히 추진사업에 반영될 수 있도록 신호탄을 마련해 주시기를 간곡히 요청한다”라며 말을 마쳤다.


