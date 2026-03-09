기름값 급등에 경남도 유가 안정·민생경제 보호 총력

주유소 점검·업계 가격 안정 협조 요청

에너지 절약·기업 금융 지원 병행



석유 가격 안정화 안내 홍보물. 2026.3.9. 경남도 제공

중동 정세 불안으로 국제 유가가 급등하며 기름값이 오르자 경남도가 유가 안정과 민생경제 보호를 위한 전방위 대응에 나섰다.경남도는 국제 유가 상승에 따른 도민 부담과 지역 경제 파급 영향을 최소화하기 위한 대응책을 추진한다고 9일 밝혔다.경남 기름값은 최근 빠르게 상승하고 있다. 지난 5일 기준 도내 휘발유 가격은 2월 28일보다 131원, 경유 가격은 230원 오른 것으로 나타났다.유가 상승이 생활물가 전반으로 확산하는 일을 막고자 이날 박완수 도지사는 ‘유가 안정 특별 지시’를 내렸다.도는 지난 6일 열린 ‘민생경제 안정 대책회의’ 후속 조치로 관계기관 합동 대책반을 가동해 기업 지원과 물가 안정 대책을 본격 추진한다.대책에 따라 도와 18개 시·군은 주유소 가격표시제 위반 여부에 대한 현장 특별 점검을 벌인다. 석유 가격 안정화 동참 홍보, 공공 부문 의무적 에너지 절약 계획 수립·시행 등도 추진한다.경남도 산업국장을 반장으로 시·군과 한국석유관리원이 참여하는 합동 점검반은 가격표시제 위반, 유류 매점매석, 정량·정품 미달 판매, 가짜 석유 유통 등 불법 행위를 집중 단속한다. 이를 통해 석유 유통 질서를 바로잡고 부당한 가격 인상을 억제한다는 방침이다.국제 유가 상승분을 초과해 가격을 인상하거나 담합하는 행위를 막고자 주유소 업계에 자발적인 가격 안정 동참도 요청할 계획이다.도는 가격 상승 폭이 큰 주유소나 소비자 신고가 많은 고위험군 주유소를 중심으로 비노출 검사 차량을 활용한 암행 점검도 하고 있다.공공 부문 에너지 절약도 강화한다. 정부가 자원 안보 위기 ‘관심’ 경보를 발령함에 따라 도와 산하기관을 중심으로 의무적인 에너지 절약 대책을 시행해 에너지 수급 불안에 대비할 계획이다.도는 대외 불확실성으로 어려움을 겪는 기업을 위한 지원도 확대한다.2800억원 규모의 중소기업 육성자금을 지원하고, 한국은행 경남본부(업체당 최대 10억원)와 중소벤처기업진흥공단(3900억원 규모)의 융자·이차보전 사업과 연계해 금융 지원을 강화할 방침이다.이미화 경남도 산업국장은 “중동 정세 불안으로 유가 상승 압력이 커진 상황”이라며 “합동 점검반을 통해 유통 질서를 바로잡고 도민들이 체감하는 유류비 부담을 낮추는 데 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자