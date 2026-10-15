전남자치경찰위, 학교폭력 예방 활동 강화

청소년안전보안관과 함께하는 학교폭력 예방 캠페인 개최



전남자치경찰위원회가 청소년안전보안관과 함께하는 학교폭력 예방 캠페인을 펼치고 있다.

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전남자치경찰위원회는 최근 목포공업고등학교에서 학생과 교직원 등 680명이 참여한 가운데 ‘청소년안전보안관과 함께하는 학교폭력 예방 캠페인’을 열고 학교폭력 예방 활동에 나섰다.전남자치경찰위원회가 주최하고 전라남도청소년미래재단이 주관한 청소년안전보안관 사업의 일환인 이번 캠페인은 학생과 직접 소통하며 학교 안전 위험 요인을 살피고 예방 활동을 강화하기 위해 마련했다.청소년안전보안관은 학교폭력 예방과 사안 대응 지원, 위기 학생 보호·상담 연계, 교내 안전순찰 등의 사업과 함께 경찰서 학교전담경찰관(SPO)과 협력해 학교 안팎의 학생 안전도 살폈다.이번 캠페인은 학생이 학교폭력 예방의 중요성을 자연스럽게 인식하고 청소년안전보안관과 친밀감을 쌓도록 체험 중심으로 펼쳐졌다.푸드트럭을 활용한 학교폭력 예방 연합 캠페인과 청소년 동반자가 참여하는 키캡 만들기, 배너 꾸미기 등을 통해 학생이 또래 간 존중과 배려의 의미를 되새기도록 했다.특히 학교폭력 발생 후 대응하는 데 그치지 않고, 학생의 일상적 생활공간에서 위험 요인을 조기 발견·예방하는 현장 중심 안전 활동에 중점을 뒀다.전남자치경찰위원회는 이번 사업을 통해 학교 현장의 안전 위험 요인을 계속 발굴하고, 학생과의 소통을 바탕으로 학교폭력 예방과 위기 학생 보호 활동을 확대할 계획이다.또 학교폭력 예방·조기 발견·현장 대응으로 이어지는 안전관리 체계를 정착시키고, 관계기관과 협력하는 전남형 청소년 안전 모델을 구축할 방침이다.정순관 전남자치경찰위원장은 “이번 캠페인은 학교폭력 예방과 학생 안전에 대한 관심을 높이는 계기가 됐다”며 “관계기관과의 협력을 강화해 청소년안전보안관이 학생에게 실질적 도움이 되는 현장 안전망으로 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자