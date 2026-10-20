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전남광주특별시, 쌀 생산량 전국 최대…수급 관리 강화

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쌀값 하락 우려되면 정부에 추가 매입 등 수급 안정 대책 건의


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벼 수확 현장.


전남광주특별시는 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 쌀 예상생산량조사 결과’에서 벼 재배면적과 쌀 예상 생산량 모두 전국 1위로 나타났다고 밝혔다.

전남광주 지역 벼 재배면적은 14만 8349ha로 전국에서 가장 넓고, 쌀 예상 생산량도 전국의 약 21%인 73만 8159톤으로 전국 시·도 가운데 가장 많을 것으로 전망됐다.

전국 쌀 예상 생산량은 351만 8000톤으로 전년보다 0.6%인 2만 1000톤 감소할 것으로 예상됐다.

벼 재배면적은 67만 69ha로 1.1% 감소했으나 10a당 예상 생산량은 기상 여건 등 영향으로 0.5% 증가한 525kg으로 나타났다.

통합특별시는 전국 최대 쌀 생산 기반을 갖춘 만큼 올해 수확기 공공비축미 매입을 차질 없이 추진하고, 산지 쌀값과 벼 매입 동향 등을 면밀히 점검해 수급 안정에 나설 계획이다.

이를 위해 시군과 농협 등과 공공비축미 매입을 추진하는 한편 농협과 미곡종합처리장(RPC)의 벼 매입 동향, 민간 재고와 출하 상황 등을 계속 살필 방침이다.

또 실제 수확량과 수요량, 재고·가격 동향 등을 분석해 공급 과잉이나 쌀값 하락이 우려되면 정부에 추가 매입 등 수급 안정 대책을 건의할 예정이다.

손명도 전남광주특별시 농축산식품국장은 “전남광주는 쌀 예상 생산량이 전국 최대 규모인 만큼, 수확기 수급 상황을 살피는 것이 중요하다”며 “공공비축미 매입과 산지 유통 관리를 차질 없이 추진하고, 관계기관과 협력해 쌀 수급 안정에 힘쓰겠다”고 말했다.

무안 류지홍 기자
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