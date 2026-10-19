6차선 도로에서 즐기는 ‘양천가족 거리축제’…소유·백지영 등 공연도

오는 25일 신월로 신정네거리역 일대

양천가구 거리축제

지난해 서울 양천구에서 열린 ‘양천가족 거리축제’에서 거리 행진(퍼레이드)가 펼쳐지고 있다.

양천구 제공



양천가족 거리축제

양천가족 거리축제 포스터

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서울 양천구 신정네거리역 일대 6차선 도로가 함께 걷고 즐기는 축제의 공간으로 바뀐다.구는 오는 25일 신월로 일대 약 900m 구간에서 ‘제3회 양천가족 거리축제’를 개최한다고 19일 밝혔다. 지난해에만 약 8만 5000명이 찾으며 구의 대표 행사로 자리 잡았다.올해는 ‘가족·꿈·힐링·회복’을 주제로 거리 곳곳을 특색 있게 꾸미고, 주민 참여형 퍼레이드부터 공연·체험·먹거리까지 즐길 거리를 채울 예정이다.축제는 18개 동 주민과 마칭밴드 등 400여명의 퍼레이드로 시작된다. 삼바 연주 등이 경쾌한 축제의 시작을 알리고 주민들도 ‘테마송 퍼포먼스’에 참여한다.또한 퍼레이드 출발점인 ‘만남의 광장’에서는 휴식을 취할 수 있다. ‘북페스티벌’에서는 거리에서 펼쳐지는 야외 도서관과 작가와의 만남, 무료 헌책방 등을 만날 수 있다. ‘키즈플레이존’에서는 인형극과 팝업 놀이터, 경찰·소방 안전 체험 등 프로그램이 펼쳐진다.‘구름길’에서는 꿈을 풍선에 담아 띄우는 프로그램과 무드등 체험, 인공지능 포토존 등이 준비된다. ‘여행길’에서는 가족과 함께 몸을 움직이는 놀이 공간으로 구성된다.‘먹거리존’에서는 양천구 대표 맛집 19곳이 풍성한 맛을 선보인다. ‘유관기관존’에서는 키캡 키링 만들기나 가족 사진 인화 등을 하며 추억을 남길 수 있다.주 무대에서는 오후 1시 가수 나태주와 박군이 진행하는 ‘태군노래자랑’이 열린다. 양천문화원의 ‘전통예술제’에서 국악인 오정해와 국립무용단 등 전통 예술인들이 우리 가락의 흥과 멋을 선보인다.드림뮤지컬 갈라를 시작으로 안예은, 소유, 백지영, 박지현 등 세대와 취향을 아우르는 인기 가수들이 무대에 올라 대미를 장식한다. 메인무대는 기존 1000석에서 1200석으로 확대하고 밀림사고 방지를 위한 펜스를 설치했다.이번 행사를 위해 24일 오후 10시부터 26일 오전 4시까지 30시간 동안 신월로 신정네거리역 일대 약 900m 구간의 차량 통행을 전면 통제한다.이기재 구청장은 “양천가족 거리축제가 올해는 더욱 다채로운 볼거리와 즐길 거리로 돌아온다”며 “모든 세대가 함께 즐기며 서로 가까워지는 양천만의 특별한 축제를 만들어가겠다”고 말했다.김주연 기자