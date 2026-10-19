성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급 공공병상 운영

정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보



이승로(왼쪽 다섯 번째)성북구청장이 성북·종암경찰서, 성북소방서 관계자 등과 함께 ‘정신 응급 공공 병상 운영’ 업무협약을 체결하고 사업 관련 논의를 하고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구가 2027년부터 ‘자치구 전용 정신응급 공공병원 운영사업’을 본격 추진하여 자·타해 위험이 큰 정신응급 상황에 대한 현장 대응력과 주민 안전망을 대폭 강화한다고 19일 밝혔다.구는 지난 14일 구청장실에서 성북경찰서, 종암경찰서, 성북소방서, 멘토스병원과 ‘정신 응급 대응체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 협약식에는 각 기관 주요 관계자들이 참석해 고위험 정신 응급환자를 빠르고 안전하게 보호해 주민의 일상을 지키는 데 뜻을 모았다.사업은 야간이나 공휴일 등 취약 시간대에 응급 입원할 수 있는 병상을 찾지 못해 현장 출동 인력의 대기 시간이 길어지거나 다른 지역까지 환자를 이송해야 했던 구조적 문제를 해결하기 위해 추진됐다.협약에 따라 구는 멘토스병원을 전용 정신 응급 의료기관으로 지정한다. 내년부터 정신 응급 입원 병상 1개를 365일 24시간 전용으로 확보해 운영한다. 응급 상황이 발생하면 골든타임을 확보하고 경찰과 소방의 치안·구급 공백을 최소화하는 선순환 구조를 만들 계획이다.이승로 구청장은 “전용 병상 확보 사업을 통해 고위험 정신 응급환자를 제때 보호하고 적기 치료를 제공할 수 있게 됐다”며 “현장 대응 인력의 치안·구급 공백을 방지하는 동시에 주민의 생명과 안전을 철저히 지키는 촘촘한 지역사회 복지·보건 안전망을 완성해 가겠다”고 말했다.송현주 기자