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‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, ‘문화가 흐르는 우리동네’로 주민 일상에 문화복지를 더하다

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클래식·국악·전통무용 어우러진 야외축제… 세대 함께 문화 향유
“문화는 특별한 날이 아니라 주민의 일상에서 누릴 수 있어야”


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지난 10일 강동아트센터 바람꽃마당에서 열린 ‘블루밍 사운드 페스티벌’에 참석해 인사말을 하는 박춘선 의원. 서울시의회 제공


서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 10일 강동아트센터 바람꽃마당에서 열린 ‘블루밍 사운드 페스티벌’에 참석해 지역주민들과 함께 공연을 관람하고 생활 속 문화향유의 의미를 나눴다.

‘블루밍 사운드 페스티벌’이 서울시 민간축제 지원사업에 선정되면서, 지난 10일 오후 5시 30분 강동아트센터 바람꽃마당에서 무료로 개최됐다. 이번 행사는 시민들이 클래식 음악을 친숙하게 접할 수 있도록, 잔디밭에서 가족과 함께 여유를 즐기는 피크닉형 야외 음악축제로 기획됐다.


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‘블루밍 사운드 페스티벌’ 포스터. 서울시의회 제공


이날 무대에서는 피아노, 현악 4중주, 전통무용, 퓨전국악, 기타 연주 등 다채로운 장르의 공연이 펼쳐졌고, 둔촌청소년문화의집 당찬청소년뮤지컬단의 특별 초청 무대도 더해졌다. 아울러 ‘블루밍 스케치’ 등 온 가족이 참여할 수 있는 프로그램과 포토존이 운영돼 전 세대가 어우러지는 열린 문화의 장이 마련됐다.

이번 축제는 박춘선 의원이 강조해 온 ‘문화가 흐르는 우리동네’의 비전이 주민들의 실제 문화 향유로 꽃피웠다는 점에서 의미를 더한다. 박 의원은 제11대 서울시의회 의정 활동을 통해 관련 예산 확보에 주력하며, 주민들이 생활권 가까운 곳에서 문화를 누릴 수 있는 든든한 토대를 다져왔다.


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지난 10일 강동아트센터 바람꽃마당에서 열린 ‘블루밍 사운드 페스티벌’. 서울시의회 제공


박 의원은 이날 가족과 이웃이 함께 공연을 즐기는 현장을 둘러보고 주민들에게 인사를 전하며, 문화예술이 세대와 이웃을 잇고 지역공동체에 활력을 더하는 매개가 될 수 있다는 점을 강조했다. 특히 예산이 사업으로 끝나는 것이 아니라 주민이 직접 누리고 체감하는 문화향유의 기회로 이어져야 한다는 점에 의미를 뒀다.

끝으로 박춘선 의원은 “문화가 주민 곁으로 한 걸음 더 가까워질 때 도시의 삶도 한층 따뜻해진다”며 “앞으로도 ‘강동엄마’의 마음으로 주민과 ‘함께＆가치’하며, 강동의 일상 곳곳에 문화가 흐르도록 든든히 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

류정임 리포터
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