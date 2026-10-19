이혜원 경기도의원, 경기도 상수도 보급 격차 해소 위한 재정분담 개선 정책토론회 개최



▲경기도의회 도시환경위원회 이혜원 부위원장 (사진=경기도의회)



▲‘경기도 상수도 보급 격차 해소와 물 복지 실현을 위한 재정분담 혁신 방안’ 정책토론회 포스터 (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 이혜원 부위원장(국민의힘, 양평2)이 오는 28일 오후 2시 양평군청 대회의실에서 개최되는 ‘경기도 상수도 보급 격차 해소와 물 복지 실현을 위한 재정분담 혁신 방안’ 정책토론회에서 좌장을 맡아 지역 간 상수도 공급 격차 완화와 물 복지 실현을 위한 정책 대안을 모색한다.경기도의회와 경기도청이 공동 주최하는 ‘2026 경기도 정책토론회’의 일환으로 열리는 이번 행사는 상수도가 도민의 건강 및 생활환경과 직결되는 필수 공공서비스라는 점에 주목해 마련됐다. 지역별 상수도 공급 여건과 기반시설 확충에 수반되는 재정 부담을 점검하고, 지역 간 공급 격차 해소 및 안정적인 물 공급체계 구축을 위한 합리적인 재정분담 방안을 도출할 예정이다.이날 토론회에서는 최지용 서울대학교 그린바이오과학기술원 교수가 상수도 보급 격차 해소와 물 복지 실현을 위한 재정분담 개선 방향을 주제로 발제에 나선다. 이어 이혜원 부위원장이 좌장을 맡아 진행하는 지정토론에는 김성철 명지대학교 지방행정학과 교수, 이광현 특별대책지역 수질보전정책협의회 정책국장, 김성원 경기도 수자원본부 수질정책과장, 이동호 경기도 양평군 수도사업소장, 장윤규 경기도 양평군 청운면 갈운4리 이장이 패널로 참여한다.토론 참석자들은 상수도 보급 확대를 위한 광역·기초자치단체 간 재정분담 방향을 비롯해 지역별 공급 여건, 일선 주민들이 체감하는 물 복지 현안 등을 다각도로 짚어보고 행정기관과 전문가, 지역 주민의 의견을 수렴해 실효성 있는 정책 개선책을 논의할 계획이다.이혜원 부위원장은 “상수도는 도민 누구나 안정적으로 이용할 수 있어야 하는 필수적인 생활 기반시설”이라며 “거주 지역에 따라 물 공급 여건에 차이가 발생하는 문제를 살펴보고 지역 간 격차를 줄이기 위한 합리적인 재정지원과 분담체계를 논의할 필요가 있다”고 강조했다.이어 이 부위원장은 “이번 토론회가 행정과 전문가, 지역 주민의 목소리를 함께 듣고 실질적인 개선 방안을 모색하는 계기가 되길 바란다”며 “논의된 의견들이 도민이 체감할 수 있는 물 복지 정책으로 이어질 수 있도록 앞으로도 관심을 갖고 살피겠다”고 밝혔다.한편, 오는 28일 오후 2시 개회식을 시작으로 주제발표와 지정토론, 질의응답 순으로 진행되는 이번 토론회는 경기도의회 공식 유튜브 채널을 통해서도 실시간 중계될 예정이다.양승현 리포터