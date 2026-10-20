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영암군, 치매 가족 돌봄 부담 던다

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11월 11일까지 가족 교실 등 치매 가족 지원 프로그램 운영


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영암군이 치매환자 쉼터 프로그램을 운영하고 있다.


전남광주특별시 영암군치매안심센터가 치매 환자 가족과 보호자의 돌봄 부담을 덜고 정서 회복을 지원하기 위해 치매 가족 지원 프로그램을 운영한다.

다음 달 11일까지 진행되는 이번 프로그램은 장기간 돌봄을 이어가는 가족들에게 돌봄교육과 함께 휴식과 재충전의 기회를 제공하고자 마련됐다.

특히 기존의 상담·교육 중심의 운영 방식에 체험활동을 더해 프로그램의 다양성을 높였다.

프로그램은 ‘가치 돌봄 가족 교실’ 8회와 ‘도란도란 자조 모임’ 4회로 구성된다.

가족 교실에서는 치매 단계별 특성과 돌봄 방법, 일상생활 관리 등을 배울 수 있다.

지역 공방 ‘예담은’과 손수건 염색체험을 제공하고, 오란다 만들기 등도 병행한다.

자조 모임에서는 비슷한 돌봄 경험을 가진 가족들이 서로의 어려움을 나누고 정보를 공유하며 정서 유대감을 형성할 수 있도록 지원한다.

이희숙 영암군치매안심센터장은 “치매 환자 가족이 돌봄에서 잠시 벗어나 자신을 돌볼 수 있는 시간을 마련했다”며 “앞으로도 교육과 체험, 가족 간 교류 등 다양한 돌봄 프로그램을 지원하겠다”고 말했다.

영암 류지홍 기자
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