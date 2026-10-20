광양경자청, 갈사만조선산업단지 사업 기간 2년 연장 이끌어

대체 사업 시행자 발굴과 투자유치 등 동력 확보

여수시의회 해양도시건설위원들과 간담회



지난 19일 서울 상공회의소 회관에서 열린 제149차 경제자유구역위원회에 참석한 구충곤 광양경자청장과 김현수 하동군수를 비롯한 관계자들이 기념 사진을 찍고 있다.



구충곤 (오른쪽 네 번째) 광양경자청장과 여수시의회 해양도시건설위원회 위원들이 20일 광양경자청에서 간담회를 갖고, 기념사진을 촬영하고 있다.

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광양만권경제자유구역청이 경상남도, 하동군과의 긴밀한 공조와 전방위적 노력을 통해 하동 갈사만조선산업단지 조성 사업의 사업 기간 2년 연장을 이끌어내는 성과를 올렸다.지난 19일 서울 상공회의소 회관에서 열린 제149차 경제자유구역위원회에서 사업 기간 연장이 결정됐다. 이에 따라 갈사만조선산업단지 사업 기간은 2028년까지 연장됐다. 이번 연장을 통해 산단 개발을 위한 안정적인 시간을 확보함에 따라 향후 신규 투자유치 및 실효성 있는 대체 사업자 발굴 작업에도 한층 더 탄력이 붙을 전망이다.광양경자청 하동사무소는 최근 출범한 ‘갈사만이 이어준 사람들 네트워크(만이사네)’를 통해 지역사회와의 소통도 강화할 계획이다. 사업 기간 연장에 따른 후속 추진 상황을 주민들과 공유하고, 지역 의견을 수렴해 갈사만조선산업단지 추진에 반영해 나갈 방침이다.구충곤 광양경자청장은 “이번 사업 기간 2년 연장은 광양경자청과 경남도, 하동군이 한 팀이 되어 이뤄낸 성과다”며 “확보한 기간을 사업 시행자 확보와 투자유치 성과로 연결해 주민들의 오랜 염원인 갈사만조선산업단지 사업의 정상화가 실질적으로 진전될 수 있도록 총력을 다하겠다”고 밝혔다.한편 광양경자청은 20일 여수시의회 해양도시건설위원회 위원들과 간담회를 갖고, 경도해양관광단지 개발사업의 차질 없는 추진을 위해 힘을 보태기로 했다. 두 기관은 사업시행자인 미래에셋 측의 책임 있는 투자 이행을 강력히 촉구하고 독려해야 한다는 데 뜻을 모았다.광양경자청은 지역 균형발전과 핵심 현안 사업들의 동력을 잃지 않도록 행정력을 집중하고, 경도해양관광단지가 글로벌 해양관광의 거점으로 도약할 수 있도록 더욱 적극적인 역할을 하겠다고 밝혔다.구 청장은 “현재 경도지구 진입도로 공정률이 55%로 2028년 9월 준공을 목표로 차질 없이 추진되고 있다”며 “경도지구 JW메리어트 호텔은 건축인허가 절차를 거쳐 조만간 착공할 예정이다”고 덧붙였다.광양 최종필 기자