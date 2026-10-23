울산시, ‘어린이 치료 특화’ 울산의료원 설립 본격화

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울산시가 어린이 치료에 특화된 공공의료서비스 기반 마련에 본격적으로 나선다.울산시는 23일 오후 3시 울산창조경제혁신센터 6층 회의실에서 ‘어린이 치료 특화 울산의료원 설립 추진위원회 전담팀(TF) 사업계획 검토회의’를 개최한다고 밝혔다.이날 회의에는 이정미 복지보건국장을 비롯해 시 관계자와 지난 9월 출범한 추진위원회 위원 중 분야별 대표로 구성된 전담팀(TF) 위원 11명 등 총 10여명이 참석했다.회의는 울산의료원 설립 사업계획안 발표를 시작으로 질의응답, 분야별 검토 의견 수렴, 사업계획 보완 방안 토론 순으로 심도 있게 진행된다.주요 논의 사항으로는 ▲울산의료원 설립 필요성과 어린이 치료 특화 방향 ▲시민이 필요로 하는 필수의료서비스 및 진료 기능 ▲의료서비스 접근성과 이용 편의성 ▲기존 의료기관과의 역할 분담 및 협력 방안 등이다.울산시는 이번 회의에서 제시된 다양한 시민과 전문가의 의견을 수렴해 사업계획서에 적극적으로 반영할 계획이다. 이를 바탕으로 보건복지부 등 관계 부처와 긴밀히 협의하여 예비타당성조사 면제 등 후속 절차를 신속히 추진할 방침이다.울산시 관계자는 “시민들이 필요로 하는 의료서비스를 충분히 고려해 어린이 치료 특화와 지역 필수·공공의료 기능을 두루 갖춘 울산의료원 설립을 차질 없이 추진하겠다”고 강조했다.울산 조원일 기자