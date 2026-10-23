서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시 “고척돔 지붕 철골 97개 보강 완료…11

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울건축문화제에 4만명 발길…건축 보고 배우고 체

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동, 서울시 특별조정교부금 52억 확보…현안 사

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

일자리 찾고 취업 지원 받아요…‘2026년 성북구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

민원 해결 전 예방부터… 금천 ‘오염물질 사전관리제’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

IoT 활용해 민원 사업장 관리


  •
최기찬 서울 금천구청장


서울 금천구는 ‘환경오염물질 배출사업장 민원 사전관리제’를 추진한다고 22일 밝혔다. 환경오염물질 배출사업장 민원관리 방식을 ‘발생 후 대응’에서 ‘발생 전 예방’으로 전환하는 방식이다.

핵심은 민원 발생 이력과 시설 노후도, 주거지와 거리 등을 분석해 민원 발생 가능성이 높은 배출사업장을 예측하고 ‘민원우려 사업장’으로 지정해 관리하는 데 있다. 주거지역과 환경오염물질 배출사업장이 섞여 민원이 계속 나오기 때문에 구에서 빠르게 조치해도 주민은 이미 피해를 봐 만족도가 낮아서다.

사물인터넷(IoT)을 활용해 상시 모니터링도 한다. 소규모 대기배출사업장을 대상으로 배출량 급증 등 이상 징후를 확인한다. IoT 데이터가 비정상적으로 전송되거나 전송되지 않는 사업장은 현장 점검을 해 민원 발생 가능성을 사전 인지한다. 현장 점검 전 체크리스트로 사업장 스스로 점검하도록 유도하는 ‘지도·점검 사전예고제’도 진행한다.

최기찬 구청장은 “민원 정보와 사물인터넷 등을 활용한 선제적 관리와 사업장에 대한 실질적 지원을 병행해 주민이 체감할 수 있는 쾌적한 생활 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.


송현주 기자
2026-10-23 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

양천 청년들이 차린 ‘정책 한 상’… “등수 상관없

청년정책 레스토랑 간 이기재 구청장

중구 주민 3500명, 한양도성 세계유산 등재 반대

11월 5일, 신당누리센터 대강당서 2차 주민설명회

서울형 통합돌봄, 1만 4000명에 평균 4.8건

내년 지원 대상 확대…퇴원환자 지원하는 ‘중간집’ 시범운영

전통시장 살리는데 일가견 있는 강북

자치구 유일 행안부장관 표창 정창수 청장 “머무는 상권으로”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr