서울시의회, 현대산업개발·해비타트와 환경공무관 근로환경 개선

10월 22일 서울시의회-IPARK현대산업개발-㈜한국해비타트 업무협약식 개최
향후 3년간 환경공무관 휴게실 환경개선 추진 및 추가적 지원사항 발굴 협력
임만균 의장 “환경공무관 근로여건·처우 개선 위해 현장 지속적으로 살필 것”
|임만균 서울시의회 의장(왼쪽)이 22일 ‘환경공무관 근로환경 개선 사업 추진을 위한 업무협약’에서 IPARK현대산업개발 신왕섭 ESG소통실장(오른쪽)과 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시의회 제공
서울시의회(의장 임만균)가 22일 IPARK 현대산업개발 및 (사)한국해비타트와 손잡고 ‘환경공무관 근로환경 개선 사업 업무협약’을 체결했다고 전했다.
이번 협약은 도시의 쾌적한 환경을 위해 애쓰는 환경공무관들이 보다 안전하고 편안한 공간에서 휴식할 수 있도록 3개 기관이 뜻을 모아 마련됐다.
세부적으로는 ▲서울시의회가 원활한 사업 진행을 위한 행정적 뒷받침을 맡고 ▲IPARK현대산업개발은 2026년부터 2028년까지 3년 동안 휴게실 개선 예산 지원과 함께 임직원 봉사활동에 나서며 ▲한국해비타트는 기관 조율과 실질적인 공사 등 전반적인 사업 실행을 총괄할 계획이다.
세 기관은 사업 계획과 실행 방안을 수시로 협의 및 공유하고, 근로환경 개선 외에도 환경공무관을 위한 추가적인 지원 사항 발굴에도 협력해 나간다는 방침이다.
|임만균 서울시의회 의장(왼쪽에서 두 번째)이 22일 ‘환경공무관 근로환경 개선 사업 추진을 위한 업무협약’에서 IPARK현대산업개발 신왕섭 ESG소통실장(왼쪽에서 세 번째), 서울시청노동조합 노남길 위원장(왼쪽에서 첫 번째)과 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시의회 제공
임만균 의장은 “현장에서 땀 흘려 일하는 분들에게 ‘휴게실’은 단순히 쉬는 자리가 아니라 ‘노동의 존엄’을 지켜주는 가장 기본적인 공간”이라며 “환경공무관이 쾌적한 환경에서 편히 쉬고, 서울의 아침을 더 밝게 열어줄 수 있도록 서울시의회가 두 기관과 함께 현장을 두루 살피고 챙겨 나가겠다”고 밝혔다.
임 의장은 지난 8월, 제12대 서울시의회 의장 1호 표창을 25개 자치구 환경공무관에게 전달한 바 있으며 이달 6일에는 ‘환경공무관 적정인력 확보 및 재정 분담 방안 모색을 위한 토론회’를 개최하는 등 환경공무관 처우 개선을 위해 꾸준히 노력하고 있다.
류정임 리포터