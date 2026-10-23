전남광주특별시, 균형성장 우수사례 2년 연속 전국 최다

문화재생·AI돌봄·농촌개발 3건 선정…시·도 편성사업 2건 유일



전남광주특별시가 ‘2026년 균형성장사업 자율계정 우수사례’ 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다.

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전남광주특별시가 대통령 직속 지방시대위원회의 ‘2026년 균형성장 사업 자율계정 우수사례’에 지역사업 3건이 선정돼 2년 연속 전국 최다를 기록했다.올해 전국에서 선정된 우수사례는 시·도 편성 사업 8건, 시군구 편성 사업 12건 등 총 20건이다.이 가운데 전남광주특별시가 시·도 편성 사업 2건과 시군구 편성 사업 1건이 선정됐다.전국에서 시·도 편성 사업 2건이 선정된 곳은 전남광주가 유일하다.지방시대위원회는 매년 균형성장사업 추진 실적을 평가해 우수사례를 선정하고, 성과 확산과 사업 유공자 포상을 하고 있다.이번에 선정된 사업은 폐산업시설 등 유휴공간 문화 재생 사업과 스마트빌리지 보급·확산 사업, 담양군 일반 농산어촌 개발사업이다.폐산업시설 등 유휴공간 문화 재생사업은 옛 장흥교도소를 주민 참여형 문화예술 프로그램과 체험 공간을 운영하는 복합문화공간 ‘빠삐용Zip’으로 재생한 사업이다.스마트빌리지 보급·확산 사업은 인공지능(AI) 반려로봇을 활용해 어르신 건강관리와 정서 지원, 응급상황 대응 등 맞춤형 돌봄서비스로 복지 안전망을 강화한 사업이다.담양군 일반 농산어촌 개발사업은 주민 주도로 복합 문화·복지 거점인 ‘담빛누리센터’를 조성하고, 주민 역량 강화와 생활복지서비스를 확대한 사례다.이번 성과는 지역 특성을 반영한 사업 발굴과 주민 중심의 사업 추진으로 생활 여건을 개선하고, 공동체 활성화와 지역 활력을 높인 결과로 평가된다.전남광주특별시 관계자는 “2년 연속 전국 최다 선정은 지역 특성에 맞는 사업 발굴과 주민들이 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 지역 간 격차를 줄이기 위해 균형성장사업을 지속적으로 발굴·추진하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자