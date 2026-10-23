완도 수산물, 일본 시장서 경쟁력 입증…수출 청신호

778만 달러 규모 수출 상담, 90만 달러 수출 협약 체결



완도군 수산물 가공업체들이 10월 13일 일본 도쿄에서 열린 수출 상담회에 참가해 기념 촬영을 하고 있다.

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전남광주특별시 완도군이 일본 수출상담회에서 90만 달러의 수출 협약을 체결해 완도산 수산물의 우수성과 해외시장 진출 가능성을 다시 한번 확인했다.완도 지역 수산물 가공업체들은 지난 10월 13일 (재)전남테크노파크 주관 시군구 연고 산업 육성 사업의 일환으로 일본 도쿄에서 열린 수출상담회에서 총 41건의 778만 달러 규모의 수출 상담과 90만 달러 규모의 수출 업무 협약을 체결했다.상담회에는 완도 수산물 가공 기업인 완도보이, 바다명가, 완도매생이협동조합, 완도바다영어조합법인, 하나물산, 해성인터내셔널 등 6개 사가 참가해 일본 바이어를 대상으로 조미김, 건조 매생이, 전복 가공 식품 등을 선보였다.이번 성과는 청정 해역에서 생산되는 완도 수산물의 우수한 품질과 지역 가공 기업 제품의 경쟁력이 일본 시장에서도 충분한 가능성을 갖추고 있음을 보여줬다는 점에서 의미가 크다.완도군은 지역 특화 산업인 수산양식산업을 중심으로 생산·가공·제품화·수출을 연계한 고부가가치 산업 기반을 강화하고, 지역 기업의 안정적인 성장과 해외 판로 다변화를 추진할 방침이다.김신 완도군수는 “이번 수출 상담회에서 이루어진 상담과 업무협약이 실질적인 수출 성과로 이어질 수 있도록 후속 지원을 강화하고, 지역 기업들이 해외시장에서 지속적으로 성장할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”라고 말했다.완도 류지홍 기자