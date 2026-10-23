여수세계섬박람회, 주말 사흘 동안 역대급 공연 펼친다

23일 마칭페스티벌 개막, 24일 EBS 이벤져스뮤지컬, 25일 무명전설 TOP 6



여수세계섬박람회 ‘주말 릴레이 공연’ 홍보물.

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여수세계섬박람회 조직위원회가 주말 사흘 동안 역대급 릴레이 공연을 펼친다.조직위는 23일부터 이틀간 제26회 여수마칭페스티벌을 시작으로 25일‘무명전설 TOP 6’특별공연까지 주말 사흘 동안 섬박람회장 곳곳에서 다양한 공연과 행사를 펼친다고 밝혔다.먼저 23일부터 이틀간 열린무대에서 태국 워라랏쓱사 논타부리학교 마칭밴드를 비롯해 국내 마칭밴드와 빅밴드, 치어리딩팀, 여수 지역 고등학교 관악부와 어린이집 마칭밴드까지 다양한 세대의 팀들이 대규모 공연으로 함께한다.‘섬과 바다의 금빛 환희’를 주제로 한 마칭공연은 관람객들이 걷는 길 위로 음악이 지나가며 박람회장 전체가 공연과 관람객이 어우러지는 무대가 된다.24일 오후에는 번개맨, 뚝딱이, 방귀대장 뿡뿡이 등 EBS 대표 캐릭터들이 뭉친 뮤지컬‘이벤져스 LIVE’가 어린이 관람객들을 맞는다.일요일은 낮부터 밤까지 무대가 이어진다. 오전 11시와 오후 5시, 7시에는 탄자니아의 전통 춤과 음악을 선보이는‘아일랜드 프렌즈데이’가, 오후 3시에는 연희무용극이 관람객을 맞는다.25일에는 인플루언서 수염삼촌이 이끄는 수염 삼촌 밴드와 한국과 일본의 연주자들이 함께한‘K＆J 아일랜드 프로젝트 재즈밴드’를 시작으로 성리, 하루, 장한별, 황윤성, 정연호, 이루네가 한 무대에 서고, 유지우가 게스트로 힘을 보태는 ‘무명전설 TOP 6’가 대미를 장식한다.이 밖에 24일에는 중소기업일자리경제진흥원이 6개 업체와 함께 수산물 직거래 장터를 열고 수산물 특별 할인전을 펼치고 24일과 25일에는 여수시가 농특산물 판촉 행사를 개최한다.여수 류지홍 기자