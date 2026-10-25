인천대로 도화IC 진출로 30일부터 1차로 운영

평면교차로 전환 위해 도화대교 철거 등 공사…출퇴근길 정체 예상



인천대로 일반화 도로개량공사 현장

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옛 경인고속도로 인천 방향 도화나들목(IC) 진출로가 오는 30일 오후 1시부터 기존 2차로에서 1차로로 줄어든다. 도화IC를 평면교차로로 바꾸기 위한 공사가 본격화하면서 출퇴근 시간대 교통 혼잡이 예상된다.25일 인천시에 따르면 차로가 축소되는 곳은 인천대로 도화소교에서 도화IC를 거쳐 경인로로 빠져나가는 진출로다. 기존 2개 차로를 1개 차로로 줄이고 통행 위치도 옮긴다.차량 통행이 중단되는 기존 진출로에서는 도화대교 교량 구조물 철거 등 후속 공사가 진행된다.이번 공사는 옛 경인고속도로를 일반도로로 바꾸는 ‘인천대로 일반화 1단계 사업’의 일부다. 고속도로 시절 차량이 입체적으로 드나들던 도화IC를 신호등이 있는 평면교차로로 바꿔 주변 도로와 연결하는 것이 핵심이다.인천시는 차로 축소로 정체가 발생하면 방축고가교를 지나 도화구역 방면으로 이어지는 주안산단 진출로를 이용하도록 안내할 계획이다. 도로전광판과 내비게이션 등을 통해 변경된 통행 방법도 알리고 있다.인천대로 일반화 사업은 옛 경인고속도로 주변의 방음벽과 옹벽을 철거하고 도로로 단절된 원도심을 녹지와 보행 공간으로 연결하는 사업이다.한상봉 기자