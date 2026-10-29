‘밤에도 눈부신 담양’…죽녹원·메타길 야간경관 조성 본격화

주요 관광지 조명·미디어파사드 단계적 확충

2027 남도정원 비엔날레 연계 체류형 관광 확대



담양군 죽녹원의 미디어파사드 조감도. (담양군 제공)

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전남광주 담양군이 죽녹원과 메타세쿼이아길 등 지역 대표 관광지를 밤에도 즐길 수 있는 야간경관 조성사업을 적극 추진하며 체류형 관광 기반 확대에 나섰다.군은 우선 메타세쿼이아길 정문부터 후문까지 전 구간에 야간경관 조명을 설치 완료했다. 다채로운 색상의 빛을 연출해 낮과는 또 다른 매력을 선사하고 있으며, 이를 시작으로 죽녹원과 플라타너스길, 향교교 등 주요 관광 거점의 야간경관 조성 사업도 단계적으로 넓혀가고 있다.특히 핵심 관광지인 죽녹원 일원에는 빛과 미디어를 활용한 외벽 영상(미디어파사드) 등을 구축해 색다른 야간 볼거리를 선보일 계획이다.현재 관련 공사가 순조롭게 진행 중이며, 오는 2027년 상반기 1차 야간경관 조성을 마친 뒤 같은 해 하반기까지 주요 구간의 조명 확충을 최종 완료한다는 구상이다.군은 이번 야간경관 조성을 ‘2027 남도정원 비엔날레’와 긴밀히 연계해 방문객들의 발길을 야간 관광으로 자연스럽게 이어가고, 체류 시간을 늘림으로써 지역 식당과 숙박업소 등 지역 경제 전반에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.박종원 담양군수는 “메타세쿼이아길을 시작으로 담양의 수려한 자연과 어우러지는 야간경관을 순차적으로 선보이고 있다”며 “낮은 물론 밤에도 담양만의 고유한 매력을 만끽할 수 있도록 차별화된 야간 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.임형주 기자