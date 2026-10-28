서울Pn

검색

“장애가 진료 장벽 되지 않도록”…서울시, 장애친

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서부트럭터미널 990가구 들어선다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중구, ‘2025 대한민국 지역경제대상’ 자치구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

길 정비하고 도우미 늘려… 걸음마다 안전한 서초

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

최순자 경기도의원, 경기학사·송파학사 운영 점검… “경기 청년, 경기도에 머무는 구조 만들어야”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲최순자 경기도의원이 26일 의원실에서 경기도 청년기회과 관계자들과 경기학사·송파학사 운영 현황을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)


특정 대학 편중 현상이 나타난 송파학사 등의 입사생 선발 기준을 개선하고, 서울 소재 기숙사 지원을 넘어 도내 청년들이 경기도에서 학업과 정착을 이어갈 수 있는 기반을 마련해야 한다는 제언이 나왔다.

경기도의회 여성가족평생교육위원회 최순자 의원(더불어민주당, 비례)은 지난 26일 의원실에서 경기도 청년기회과 관계자들과 간담회를 열고 경기학사 및 송파학사의 입사생 선발 기준과 운영 예산, 1인당 소요 비용, 프로그램 운영 현황 등을 점검했다.

이날 간담회에서 최 의원은 송파학사 입사생이 일부 대학에 편중돼 있는 실태를 짚으며 “도민 세금으로 운영하는 시설인 만큼 다양한 대학 학생들에게 기회가 고르게 돌아가야 한다”고 지적했다. 아울러 입사생 선발 심의 기준을 전반적으로 재검토할 것을 주문했다. 이에 대해 청년기회과 측은 동점자 처리 기준 등 세부 보완 방안을 운영 심의위원회에서 논의하겠다고 답했다.

최 의원은 이번 학사 운영 점검과 연계해 중장기적인 경기도 청년정책의 방향성 전환도 제안했다. 서울 지역 기숙사 지원에 그치지 않고 도내 대학과 학과를 특성화해, 경기 청년들이 지역 내에서 배우고 정착할 수 있는 구조를 구축해야 한다는 설명이다.

최순자 의원은 “청년을 정책의 대상이 아닌 주체로 세워야 한다”며 “행정이 프로그램을 정해 제공하기보다 청년이 스스로 문제를 찾고 해결할 수 있도록 기반과 기회를 마련해야 한다”고 밝혔다.


양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

문화와 돌봄… 일상이 행복한 동대문 [현장 행정]

민선 9기 비전 ‘트리플10’ 발표

“서류는 AI가, 현장은 직원이 맡읍시다”… 일선의

‘정책오디션’ 우수 정책 5건 선정 ‘AI 성북형 건설 실명제’ 최우수

장애인·비장애인 모두 강서에서 어울려 놀아보세

‘장애인 어울림 한마당’ 30일 개최

서대문 정비구역 현안, 구청장이 직접 듣는다

구역별 관계자 개별 면담·지원 논의

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr