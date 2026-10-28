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경기도의회 윤순옥 의원 “양평 도농지역 수요응답형 교통 절실”… 교통취약지역 지원 촉구

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▲윤순옥 경기도의회 건설교통위원회 부위원장(가운데)이 27일 경기도의회 양평상담소에서 경기도 광역교통정책과 및 양평군 교통과 관계자들과 수요응답형 교통 도입 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 건설교통위원회 윤순옥 부위원장(국민의힘·양평1)은 27일 경기도의회 양평상담소에서 경기도 광역교통정책과 및 양평군 교통과 관계자들과 정담회를 열고, 경기도 수요응답형 교통정책 추진 현황을 점검하며 양평군 신규 도입과 교통취약지역 지원 방안을 논의했다.

이날 윤순옥 부위원장은 “양평은 넓은 지역에 비해 버스와 택시 공급이 부족하고 배차 간격도 길어 고령층과 학생 등 교통약자의 이동 불편이 크다”며 “마을과 철도역, 병원 등 주요 생활거점을 연결할 수 있는 수요응답형 교통 도입이 절실하다”고 강조했다.

특히 경기도의 내년도 관련 예산 지원이 불투명한 여건을 짚으며 “도정의 정책 기조가 달라지더라도 교통취약지역에 대한 지원은 일관되게 이어져야 한다”고 말했다.

합리적인 사업 평가와 재원 배분 기준 수립도 주문했다. 윤 부위원장은 “수요응답형 교통은 지역별 수요와 운영 성과를 객관적으로 평가하고, 실제 교통서비스가 부족한 지역에도 신규 도입 기회를 제공해야 한다”며 “배차 간격과 교통수단 공급 수준, 주요 생활거점 접근성 등을 종합적으로 고려해 지원 우선순위와 예산 배분 기준을 마련해야 한다”고 촉구했다.

아울러 “똑버스를 비롯한 수요응답형 교통이 행정구역을 넘어 인접 시군의 주요 생활거점까지 연계될 수 있도록 지역 간 운행과 환승체계 개선 방안도 검토해야 한다”고 제안했다.

이에 대해 경기도 광역교통정책과 관계자는 기존 대중교통수단과 수요응답형 교통 간 연계 가능성을 살피고, 지역 여건에 부합하는 운영 및 지원 방안을 검토하겠다고 답했다.

윤 부위원장은 “정부가 수요응답형 교통정책을 확대하는 가운데 경기도의 재정 지원과 신규 도입 여건이 불확실한 점은 유감”이라며 “다가오는 행정사무감사와 예산안 심사에서 사업 성과와 예산 편성을 면밀히 점검하고, 도비·국비 활용 방안과 향후 관련 조례 개정을 통해 제도 개선에 나서겠다”고 밝혔다.

양승현 리포터
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