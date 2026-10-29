‘함께 지키는 동네 치안’ 동대문구청·경찰·학교…방범·순찰 강화

동대문경찰서서 130여명 참석

범죄예방 활동과 구 안전책 공유



최동민 동대문구청장이 지난 27일 동대문경찰서 강당에서 열린 ‘지역치안 협력 간담회’에서 인사말을 하고 있다.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 최근 사회적 문제로 부각된 이상동기 범죄에 대응하고 지역 주민의 불안감을 해소하기 위해 27일 동대문경찰서 강당에서 ‘지역치안 협력 간담회’를 개최했다고 29일 밝혔다.간담회는 구청과 구의회, 경찰서, 교육계, 그리고 지역 주민이 한자리에 모여 지역사회 치안 안전망을 다지기 위해 마련됐다. 최동민 구청장을 비롯해 구의회 부의장, 동대문경찰서장, 용두·종암·대광초등학교장, 대광·성일중학교장, 관련 부서 팀장, 15개 동장, 직능단체 회원 및 주민 등 130여 명이 참석했다.간담회에서는 치안 현안을 해결하기 위한 경찰서의 주요 치안 활동과 동대문구청의 부서별 핵심 시책이 종합적으로 공유됐다. 먼저 동대문경찰서는 ▲언론 보도 관련 신상등록 대상자 관리 대책 및 주거지 인근 특별치안활동 ▲이상동기·흉기범죄 대응을 위한 다중운집장소 특별치안대책 및 도검류 테마점검 ▲가시적 특별형사활동 및 흉기범죄 엄정 대응 ▲정신응급 입원 공공병상 확보 ▲신종 피싱범죄 차단 및 교통안전 활동 강화 등 현장 중심의 범죄 예방 대책을 발표했다.이어서 구청은 구민 안심 환경 조성 방안을 공유했다. 구는 ▲방범용 폐쇄형(CC)TV 설치 및 통합관제센터 모니터링 강화 ▲골목길 보안등 설치·유지관리 및 안심골목길 조성 ▲순찰 강화를 통한 치안 위험요소 사전 차단을 추진한다. 또한 ▲학교 안전인력 사업 및 어린이 교통안전지도사업 운영 ▲방과 후 돌봄시설 안전관리 등 아동·청소년 보호 체계 구축 ▲안심귀가 스카우트 탄력 운영 및 자율방범대 순찰 활동 지원을 이어갈 계획이다.이어 진행된 ‘주민 의견 청취’ 시간에는 현장에서 주민들이 느끼는 범죄 불안 요소와 방범 시설물 추가 설치 요청 등 목소리를 수렴하고 이에 대한 구청과 경찰서의 즉각적인 대응 방안을 논의했다.최 구청장은 “오늘 논의된 경찰서의 강력한 치안 대책과 구청의 분야별 안전 시책을 유기적으로 연계하고 현장의 주민 의견을 적극 반영해 누구나 안심하고 생활할 수 있는 동대문구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자