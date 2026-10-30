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은평구, ‘은평 청년 체육대회’ 개최…청년 150명 참여

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6일까지 참가자 모집


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서울 은평구가 다음 달 8일 은평다목적체육관에서 개최하는 ‘은평 청년 체육대회’ 홍보 포스터.
은평구 제공


서울 은평구는 다음 달 8일 진관동 은평다목적체육관에서 열리는 ‘은평 청년 체육대회’ 참가자 150명을 선착순 모집한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 청년들의 신체 활동을 장려하고 지역 청년 간 교류와 소통을 활성화하기 위해 마련됐다.

대회는 참가자 150명이 15명씩 10개 ‘마을’로 나뉘어 경쟁하는 방식으로 진행된다. ‘엎드려 오래 버티기’, ‘우리 마을 땅따먹기’, ‘왁자지껄 마을놀이 한마당’ 등 협동심을 높일 수 있는 다양한 경기가 펼쳐진다. 경기 종료 후에는 시상식과 행운 추첨도 진행된다.

참가 대상은 은평구에 거주하거나 활동하는 19~39세 청년이다. 개인 또는 친구와 함께 신청할 수 있으며, 다음 달 6일까지 은평 청년 체육대회 누리집이나 홍보물의 QR코드를 통해 신청하면 된다.

김미경 구청장은 “이번 체육대회가 청년들이 함께 땀 흘리며 건강한 에너지를 충전하고, 서로 교류하며 지역 안에서 관계망을 넓히는 자리가 되기를 기대한다”며 “지역 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.


이범수 기자
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