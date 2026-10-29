우산 고치고 절임배추 예약… 성동 ‘생활밀착의 날’

내일 왕십리광장서 19개 프로그램

칼갈이·자전거 수리 등 불편 해소



유보화 성동구청장이 지난달 19일 ‘성동 생활밀착의 날’ 행사에서 자전거 스팀 세척 서비스를 체험하고 있다.

성동구 제공

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서울 성동구는 31일 왕십리광장에서 ‘제13회 성동 생활밀착의 날’을 개최한다고 29일 밝혔다. ‘미리 만나는 겨울’을 주제로 일상에 필요한 생활밀착 서비스를 한자리에서 제공한다. 생활·체험·건강·놀이밀착 4개 분야 등 총 19개 프로그램을 마련했다.생활밀착 분야에서는 ▲칼갈이 ▲우산 및 안경 수리 ▲자전거 수리 및 셀프 스팀 세척 ▲폐우산 무상 수거 등 생활 서비스를 제공한다. 수리하거나 관리하기 번거로웠던 생활용품을 손쉽게 정비할 수 있다.체험 밀착에서는 ▲반려식물 심기 ▲생활목공방 가구 수리소 ▲포토마그넷 만들기 등을 운영하고 친환경 비누와 손수건도 판매한다. 특히 자매결연지인 충북 괴산군의 ‘절임배추 예약 판매’ 부스를 새로 마련했다. 건강밀착에서는 중장년과 어르신을 대상으로 뇌 건강·기억력 검진과 치매 예방 프로그램 체험을 운영한다. 다중 인파 가상현실(VR) 체험과 소화기 사용법을 배우는 ‘찾아가는 안전 체험’도 있다.온 가족이 함께 즐길 수 있는 놀이밀착에서는 ▲색소폰 앙상블 ▲버블쇼 ▲벌룬마임(풍선 공연) ▲셔플댄스 공연이 펼쳐진다. 대형 곰돌이 공기 인형 ‘탱자’와 함께 사진을 찍을 수 있는 시간도 마련된다.이외에도 ▲증강현실(AR) 색칠놀이 ▲크리스마스 장식품 만들기 등 체험 프로그램과 뱅쇼, 달고나 등을 즐길 수 있는 먹거리 공간까지 더해진다.유보화 구청장은 “실속 있는 생활 서비스를 이용하고 다양한 겨울맞이 프로그램도 함께 즐기시길 바란다”며 “앞으로도 일상의 작은 불편부터 하나씩 해결해 주민들이 생활 속에서 변화를 체감할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.유규상 기자