송순효 시의원, 강서뇌성마비복지관 물리치료실 개소식 참석

“재활에 전념할 수 있도록 지원 방안 찾아볼 것”

강서뇌성마비복지관 물리치료실 새 출발 축하

첨단 재활장비 활용한 치료·훈련 현장 살펴



지난 28일 강서뇌성마비복지관 물리치료실 개소식에 참석해 축사하는 송순효 의원. 서울시의회 제공



첨단 재활장비를 활용해 훈련하는 모습. 서울시의회 제공

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송순효 서울시의원(더불어민주당, 강서4)은 지난 28일 강서뇌성마비복지관 물리치료실 개소식에 참석해 뇌성마비 장애인의 건강 회복과 일상생활을 지원할 새로운 재활공간의 출발을 함께 축하했다.이번 물리치료실은 서울강서로타리클럽의 GG2685524 글로벌보조금사업 후원으로 조성됐으며, 최신 재활장비를 도입해 장애 이용객들에게 한층 수준 높은 치료 환경을 선사할 것으로 기대된다.이날 개소식에 참석한 송 의원은 축사를 통해 장애인의 재활과 자립을 뒷받침할 지속적인 관심과 지원의 필요성을 역설하고, 신설된 물리치료실과 재활 시설들을 꼼꼼히 둘러봤다.특히 첨단 재활장비를 활용해 치료와 훈련에 임하는 아이들의 모습을 지켜본 송 의원은 “아이들이 한 동작 한 동작 최선을 다해 훈련하는 모습을 보며 큰 감동을 느꼈다”며 “이 공간이 장애인 여러분의 건강한 회복과 더 나은 일상을 뒷받침하는 든든한 기반이 되길 바란다”고 말했다.이어 송순효 의원은 “뜻깊은 후원으로 물리치료실 조성에 힘을 보태주신 서울강서로타리클럽에도 감사드린다”며 “앞으로도 장애인들이 보다 편안한 환경에서 재활에 전념하고 지역사회 안에서 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 필요한 지원을 지속적으로 살펴보겠다”고 밝혔다.류정임 리포터