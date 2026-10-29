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김성기 경기도의원 “재정이 어려울수록 사람을 먼저 살펴야”

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▲김성기 경기도의원(왼쪽)이 29일 박찬수 경기도사회복지사협회장(오른쪽)과 만나 사회복지종사자 처우개선 및 2027년도 예산 관련 현장 의견을 나누고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 보건복지위원회 김성기 의원(더불어민주당, 비례)이 29일 박찬수 경기도사회복지사협회장을 비롯한 협회 관계자들과 면담을 갖고 사회복지종사자 처우개선 방안과 2027년도 예산 편성에 관한 일선 현장의 목소리를 수렴했다.

이날 면담에서 협회 측은 웰빙보조비 지원 유지와 장기근속비 지원 유지를 비롯해 처우개선비 인상 및 지급 대상 확대를 건의했다. 특히 협회는 지난 2017년 이후 줄곧 월 5만 원 수준에 동결돼 있는 처우개선비를 10만 원으로 상향 조정하고, 현재 지원 대상에서 제외된 종사자들에게도 혜택이 돌아가도록 적용 범위를 넓혀야 한다고 제언했다.

김성기 의원은 협회 측이 전달한 건의 사항에 깊이 공감하며 “지원이 끊긴다고 비용이 사라지는 것이 아니라, 그 부담은 결국 복지 현장을 지키는 종사자들이 떠안게 된다”고 말했다. 이어 김 의원은 “경기도 재정 상황이 매우 어려운 만큼 더욱 전략적으로 접근해, 사회복지종사자의 처우가 뒷걸음질 치지 않도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

마지막으로 김 의원은 “재정이 어려울수록 숫자 너머의 사람을 먼저 살펴야 한다”며 “예산안 심의 과정에서 현장의 목소리가 담길 수 있도록 최선을 다할 테니, 협회도 계속 의견을 모아 함께해 달라”고 당부했다.


양승현 리포터
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