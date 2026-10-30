서울시, 건축심의 건물 신재생에너지 생산량 확대…서울화력발전소의 1.5배



서울 도봉구청사에 설치된 건물일체형 태양광(BIPV) 설비. 서울시 제공

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최근 5년간 서울시 건축심의를 받은 건물들이 준공되면 연간 약 3811GWh의 신재생에너지를 생산할 것으로 전망된다. 서울화력발전소의 연간 발전량보다 1.5배 많은 규모다.서울시는 2022년부터 올해까지 건축심의를 받은 건물의 신재생에너지 설비를 분석한 결과, 예상 연간 생산량이 3811GWh로 추산됐다고 30일 밝혔다.이는 2008년부터 2024년까지 17년간 서울에 설치된 신재생에너지 설비의 연간 생산량(4506GWh)의 약 85%에 해당한다. 서울시 전체 연간 전기 사용량(4만 5791GWh)과 비교하면 약 8% 수준이다.에너지원별 예상 생산량은 태양광이 1916GWh로 가장 많았고, 지열 788GWh, 기타 에너지원 1107GWh 순이었다. 서울화력발전소의 지난해 연간 발전량인 2538GWh와 비교하면 약 1.5배에 달한다.서울시는 건축물 설계 단계부터 신재생에너지 적용을 확대해 에너지 생산량을 늘린다는 방침이다. 이를 위해 지난해 1월부터 개정된 ‘서울시 녹색건축물 설계기준’을 시행하고 있다.개정 기준에 따라 연면적 합계 3만㎡ 이상 비주거 건축물에는 지열·수열 등 재생열에너지 설치 기준을 강화했다. 건축물 외벽이나 지붕 등 건축 자재에 태양광 발전 기능을 결합한 건물일체형 태양광(BIPV) 적용도 확대하고 있다.특히 공동주택 외벽에 유리 패널을 덧대는 ‘커튼월룩’ 마감은 지양하고, 외벽 공간을 활용해 전기를 생산하는 BIPV 설치를 유도할 계획이다. 지열 시스템은 땅속의 열을 활용해 냉난방 에너지 사용을 줄이는 방식이다.명노준 서울시 주택실장은 “최근 5년간 건축심의에 반영된 신재생에너지 예상 생산량이 기존 설비 생산량의 85%에 이른다”며 “건축물 설계 단계부터 지열과 BIPV 등 신재생에너지 적용을 확대해 에너지 성능을 높이고 온실가스 감축을 추진하겠다”고 말했다.김소희 기자