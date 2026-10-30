여수세계섬박람회, 국제 크루즈 관광객 방문 잇따라

8만 5천 톤급 ‘아도라 메디테라네아호’ 여수 입항… 승선객 섬박람회 관광
다음 달 4일 폐막하는 여수세계섬박람회장에 대형 국제 크루즈 관광객들의 방문이 잇따르고 있다.
여수세계섬박람회 조직위는 여수항에 입항한 중국 아도라크루즈의‘아도라 메디테라네아(Adora Mediterranea)호’관광객 2000여명이 30일 섬박람회장을 찾았다고 밝혔다.
8만 5000톤급 아도라 메디테라네아호는 승선객 2400여명과 승무원 1200여명 등 3600여명을 태우고 중국 칭다오를 출발해 이날 오전 여수에 입항했다.
여수항에 도착한 크루즈 관광객들은 버스 50여대에 나눠 타고 섬박람회장을 방문해 주제섬과 국제교류섬 등 전시관을 관람한 뒤 오후 중국 샤먼으로 향한다.
이번 크루즈는 중국 현지 여행사가 섬박람회 관람을 포함한 관광상품으로 단체관광객을 모집해, 승선객 대부분이 섬박람회 단체관람에 나섰다.
앞서 29일에는 승선객 2300여명을 태운 미국 홀랜드아메리카라인의‘웨스터담호’가 여수에 입항해 섬박람회를 관람하는 등 외국인 섬박람회 관람도 잇따르고 있다.
조직위 김종기 사무총장은“국제 크루즈 관광객들의 섬박람회 방문은 섬과 바다를 잇는 박람회의 의미를 보여 주는 것”이라며 “폐막까지 국내외 관람객 모두가 섬의 가치를 느낄 수 있도록 마지막까지 세심하게 준비하겠다”고 말했다.
한편 섬박람회장 주행사장에서는 30일 ‘섬섬맥걸리 페스타’, ‘전남광주 수산물 대규모 특별전’, 31일 ‘아일랜드 카니발’등 다양한 행사가 진행될 예정이다.
여수 류지홍 기자
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