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서울약령시 보제원서…동대문 ‘세계한방문화축제’

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제32회 세계한방문화축제
약령중앙로·서울한방진흥센터
제향의례·한방문화 체험·공연


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최동민 동대문구청장이 30일 서울약령시 보제원 세계한방 문화축제에서 인사말을 하고 있다.
동대문구 제공


서울 동대문구는 30일 서울약령시 약령중앙로와 서울한방진흥센터 일대에서 ‘제32회 서울약령시 보제원 세계한방문화축제’를 개최했다고 30일 밝혔다.

축제는 조선 시대 어려운 이웃을 돌보던 구휼 기관 ‘보제원’의 나눔 정신을 계승하고 전통 한의약과 한방문화를 널리 알리기 위해 마련됐다. (사)서울약령시협회가 주최·주관하고 동대문구가 지원하며 KB국민은행이 후원했다.

축제는 오전 9시 서울한방진흥센터 마당에서 열린 보제원 제향 의례로 시작됐다. 참석자들은 전통 제례를 통해 보제원의 역사적 의미를 되새겼다. 이어 같은 장소에서 대형 그릇에 한방 산채 비빔밥을 만드는 퍼포먼스와 나눔 행사가 펼쳐졌다. 최동민 구청장과 행사 참석자들은 함께 비빔밥을 만든 뒤 관람객들과 나누며 보제원의 나눔 정신을 기리는 시간을 가졌다.


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최동민(왼쪽 네번째) 동대문구청장이 30일 세계한방 문화축제에서 비빔밥 퍼포먼스에 참여하고 있다.
동대문구 제공


오후에는 약령중앙로 메인 무대에서 개막식을 진행한 후 문화 공연과 관람객 대상 경품 추첨 등을 진행했다. 방문객들은 무대 공연을 관람하고 거리 곳곳에 마련된 한방 문화 체험 프로그램에 참여하며 축제를 즐겼다.

사전 예약자를 대상으로 한방 무료 진료와 투약 행사도 운영됐다. 전통 한의약을 접할 수 있도록 무료 진료를 진행하고 문화 체험과 먹거리 나눔을 더했다. 시민과 관광객이 서울약령시의 역사와 특색을 경험할 수 있도록 했다.

최 구청장은 “많은 시민과 관광객이 서울약령시를 찾아 한방문화를 체험하고 축제를 즐기는 모습을 보니 기쁘다”며 “서울약령시가 대한민국을 대표하는 한방문화의 중심지로 더욱 발전할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

유규상 기자
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