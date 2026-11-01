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서울 지하철 7호선 보라매역 열차 운행 정상화

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고장 발생 1시간 44분 만


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7호선 열차 고장으로 상행선 운행 지장
1일 서울 지하철 7호선 보라매역에서 열차 고장으로 승객들이 전원 하차하고 상행선 운행이 1시간 넘게 지연됐다. 사진은 이날 승객들로 붐비는 7호선 고속터미널역 상행선 승강장. 연합뉴스


주말인 1일 오후 서울 지하철 7호선 보라매역에서 열차 고장이 발생해 승객들이 전원 하차하고 장암 방면 열차 운행이 1시간 넘게 지연됐다.

서울교통공사에 따르면 이날 낮 12시 23분쯤 7호선 보라매역에서 장암행 제7124열차에 비상제동이 해제되지 않는 고장이 발생했다. 공사는 해당 열차에 타고 있던 승객들을 하차시켰다.

공사는 사고 직후 초기대응팀을 구성하고 후속 열차를 고장 열차에 연결해 이동시키는 구원 운전 작업을 진행했다.

이 사고로 장암 방면 상행선 열차 운행이 지연됐으며 반대 방향인 하행선 운행에도 일부 영향을 미쳤다.

열차 운행은 사고 발생 약 1시간 44분 만인 오후 2시 7분쯤 전 구간에서 정상화됐다.

공사는 고장 열차를 도봉차량기지로 옮겨 제동 장치 등을 점검하고 정확한 고장 원인을 파악할 예정이다.

서울교통공사 관계자는 “지하철 이용에 불편을 드려 진심으로 사과드린다”며 “신속히 조치해 운행에 지장이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김소희 기자
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