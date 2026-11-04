울산시, 2026 겨울 철새여행버스 운행 시작

울주군 범서 선바위 일대 철새 탐조. 울산시 제공

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울산시는 4일부터 내년 3월 31일까지 겨울 철새를 찾아 떠나는 ‘2026 겨울, 울산철새여행버스’를 운행한다고 밝혔다.철새여행버스는 매주 수요일부터 일요일까지 하루 2회(오전 9시 30분, 오후 1시 30분) 태화강 국가정원 제1부설주차장에서 출발한다. 각 코스마다 자연환경해설사 2명이 동행해 탐방객들에게 철새의 생태와 주요 방문지에 대한 깊이 있는 해설을 제공한다.탐방 노선은 요일별 특색을 살려 다채롭게 꾸려졌다. ▲수요일 ‘새들의 숲 놀이터’(선바위교·망성교·사일교) ▲목요일 ‘회야강 철새들의 낙원’(웅촌중계펌프장·초정약수터) ▲금요일 ‘호수에서 만나보는 새들’(두현저수지·선암호수공원) ▲토요일 ‘태화강 하구 조류사파리’(명촌교·태화강전망대·삼호섬) ▲일요일 ‘향토문화유산을 찾아서’(시례잠수교·박상진의사 생가) 등 총 5개 맞춤형 코스로 운영된다.안전벨트 착용이 가능한 연령이면 누구나 무료로 탑승할 수 있다. 참여 희망자는 사단법인 태화강생태관광협의회 누리집(taehwariver-ecotourism.kr)을 통해 회당 12명씩 사전 신청하면 된다.울산시 관계자는 “울산으로 오는 겨울 진객인 떼까마귀, 독수리와 원앙 등을 철새여행버스를 타고 가까이에서 만나보길 바란다”고 전했다.기타 자세한 사항은 태화강탐방안내센터(☎052-229-3137)로 문의하면 된다.울산 조원일 기자