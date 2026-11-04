서울Pn

검색

서울시민 10명 중 8명 “노들 글로벌 예술섬 추

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

도봉구, 문체부·기후부 장관과 서울아레나 현장 점

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북, 길음복합문화체육센터 착공…체육·문화·건강

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

상계주공 9·14단지 ‘신통 자문’ 신청

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

김철우 보성군수, 전국자치분권민주지도자회의 제7기 상임대표 취임

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘3선 기초의원·3선 군수’ 출신 풀뿌리 정치인’
김 상임대표 “자치분권 연대 넓히겠다”


  •
김철우 보성군수가 ‘2026년도 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 전국총회‘에서 제7기 상임대표로 취임했다.



김철우(오른쪽) 보성군수가 ‘2026년도 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 전국총회‘에서 제7기 상임대표로 취임했다.


김철우 보성군수가 ‘2026년도 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 전국총회‘에서 상임대표 추대 결의를 통해 제7기 상임대표로 취임했다.

지난달 30일 국회박물관에서 열린 총회에는 김영배·이해식·황명선·강득구 국회의원을 비롯해 전국 기초자치단체장과 광역·기초의원 등이 참석했다. 총회에서는 제7기 임원진을 선출하고, 주요 사업과 향후 활동 방향을 공유했다.

KDLC는 이재명 대통령이 성남시장 시절이던 2015년 더불어민주당 소속 광역·기초자치단체장과 광역·기초의원 등과 함께 결성한 자발적 결사체다. 자치분권의 가치를 실현하는 것을 목표로 한다. 1기 공동대표를 지낸 이재명 대통령을 비롯해 황명선 민주당 최고위원, 정원오 전 성동구청장, 이해식·김영배·염태영 의원 등이 대표적 인사로 꼽힌다. 특히 염태영 의원은 수원시장 재임 시절인 2020년 더불어민주당 전당대회에서 KDLC의 추대를 받아 최고위원에 당선되기도 했다.


  •
‘2026년도 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 전국총회‘에서 상임대표로 취임한 김철우 보성군수가 인사말을 하고 있다.


김 상임대표는 보성군의회 3선 의원과 보성군수 3선을 지낸 대표적 풀뿌리 정치인이다. 지방의회와 지방정부에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 자치분권과 지역 간 협력에 힘써왔다. 현재 참좋은지방정부협의회 회장을 맡고 있다. 이번 상임대표 선출로 지방의 목소리를 하나로 모으는 역할을 이어갈 것으로 기대를 모은다.

김 상임대표를 중심으로 한 제7기 KDLC는 ▲지방의 목소리를 반영한 정책·제도 개선 ▲현장에서 검증된 정책의 공유와 확산 ▲자치분권에 뜻을 같이하는 주체 간 연대 강화를 활동 방향으로 삼고, 전국 최대 규모의 자치분권 플랫폼으로서의 역할을 수행할 계획이다.

김 상임대표는 취임 인사말에서 “주권은 국민에게 있고, 지방자치의 주인은 주민이라는 믿음을 현장에서 실천하겠다”며 “지방정부와 지방의회, 회원들의 경험과 제안을 모아 주민에게 필요한 정책과 제도의 변화로 이어가겠다”고 밝혔다.

보성 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

고투몰 쇼핑 뒤 한강서 레저 만끽… 고터·세빛, 2

서초 관광특구 외국인 27% 증가

소소한 행정불편과 궁금증도 AI가 도와주는 종로

종로픽앱·카카오채널에서도 가능 유찬종 “생활밀착 적극행정 확대”

3분 만에 초안 뚝딱… ‘AI 글주임’ 중랑

인사·보도자료 등 작성에 AI 도입

산불 위험성 싹둑… ‘유산 지킴이’ 강북

화계사서 재난 대응 훈련 실시

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr