김교흥 의원 ‘신천지 내홍’ 민주당에 통합 촉구



김교흥 의원 글. 페이스북 캡처

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더불어민주당이 김민석 대표의 ‘신천지 비밀연합’ 의혹 제기와 사과를 둘러싸고 내부 갈등이 이어지는 가운데 김교흥 의원(인천 서구갑)이 “분열된 집은 설 수 없다”며 통합을 촉구했다.김 의원은 4일 페이스북에 올린 글에서 김 대표의 의원총회 사과를 두고 “시시비비를 가려 분열을 키우기보다 당의 통합과 단결을 택한 통 큰 결단”이라며 “김민석 대표의 사과가 상처 입은 분들께 온전히 전해지기를 바란다”고 밝혔다.이어 “이 문제를 계파 싸움이나 정략에 이용해서는 안된다”며 “민주당은 하나일 때 이겼고, 분열했을 때 패했다”고 강조했다.김 의원의 발언은 김 대표의 사과 이후에도 공개 사과와 책임을 요구하는 목소리가 이어지는 상황에서 나왔다. 김 대표는 지난 3일 비공개 의원총회에서 전당대회 당시 제기한 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 의혹에 대해 조사 결과 증거가 없었다며 피해를 입은 이들에게 사과했다. 당초 의총에서 진행하려던 자체 조사 결과 보고는 취소됐다.그러나 전당대회에서 경쟁했던 정청래 전 대표는 당원들을 향한 공개 사과와 책임을 요구했다. 4일 최고위원회의에서도 이성윤·한민수 최고위원이 공개 사과를 거듭 촉구하는 등 갈등이 이어졌다.김 의원은 정부 성과를 국민이 체감할 수 있도록 하는 데 여당이 힘을 모아야 한다고 주문했다.그는 “대통령과 민주당의 지지율이 예전 같지 않다”며 “국민께서 우리를 어떻게 보고 계신지 돌아볼 때”라고 지적했다. 이어 “길은 분열이 아니라 통합에 있다”며 “하나 된 민주당으로 이재명 정부의 성공을 뒷받침하자. 민생으로 국민께 답하자”고 덧붙였다.강남주 기자