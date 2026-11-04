구일역 하부 체육시설 새단장…풋살장·농구장·러닝트랙 정비

아디다스와 사회공헌 협약 일환



구일역 일대 체육시설

서울 구로구 구일역 하부 체육시설이 새단장한 모습.

서울시 제공

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서울시는 아디다스코리아와 안양천변 구일역 하부의 풋살장과 농구장, 인라인스케이트장, 러닝트랙 등 생활체육시설을 정비했다고 4일 밝혔다.풋살장의 경우 낡은 인조잔디를 교체하고 농구장은 손상된 바닥을 보수했다. 인라인스케이트장과 러닝트랙의 노후 포장도 정비하고 중앙단상 디자인도 개선했다.이번 정비는 올해 8월 서울시와 아디다스코리아가 사회공헌 협약을 2029년까지 연장한 뒤 추진한 첫 사업이다. 양측은 2017년부터 노후 체육시설 개·보수와 체육용품 기부, 시민 스포츠 프로그램 등을 함께 운영해 왔다.이번 새 단장을 기념해 오는 7일 시민 250여명이 참여하는 스포츠 행사가 열린다. 유소년 풋살 클리닉과 성인 대상 3대3 농구, 러닝·점프스텝 프로그램 등을 진행한다.조성호 시 관광체육국장은 “이번 시설 새 단장이 지역 주민의 일상에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 기업과 협력을 통해 시민이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.김주연 기자