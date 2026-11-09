관악구, 방치된 자전거 수리해 어려운 이웃에 사랑 나눔

이번 63대 등 2012년부터 총 1300대 전달



관악구, 사랑의 자전거 나눔 기증식

박준희(오른쪽) 서울 관악구청장이 지난 6일 구청 앞에서 ‘사랑의 자전거 나눔 기증식’에서 총 63대를 전달받고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구가 지난 6일 구청 앞 광장에서 ‘사랑의 자전거 나눔’ 행사를 열고 총 63대를 전달했다고 9일 밝혔다.구는 2012년부터 도심에 방치된 자전거를 수거한 뒤 수리해 지역의 어려운 이웃에 전달하고 있다. 올해까지 자전거 약 1300대가 저소득층, 다문화 가정, 한부모 가정 등 어려운 이웃에게 새로운 희망을 전했다.특히 관악지역자활센터 자전거사업단은 수거부터 정비까지 전 과정을 도맡고 있다. 재생 자전거의 성능은 새 자전거와 비교해도 손색이 없고 3개월간 무상 수리 서비스도 제공한다. 자전거를 재활용해 지속가능한 녹색 도시 조성에 힘을 보태고, 자활사업 참여자에게 일자리 경험 기회도 제공한다.박준희 구청장은 “방치된 자전거가 정성 어린 정비를 거쳐 주민들의 든든한 이동 수단으로 다시 태어나 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 자원순환과 자전거 이용 활성화에 힘쓰고, 이웃과 함께하는 따뜻한 나눔문화가 지역사회 전반에 지속적으로 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자