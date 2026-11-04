양천 청소년상담복지센터 ‘마음 건강’ 전국 최고

올해 종합평가 최우수 기관 선정
무료·야간 운영… 내담자 30% 증가
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|서울 양천구 청소년상담복지센터 전경.
양천구 제공
서울 양천구는 양천구 청소년상담복지센터가 전국 235개 센터를 대상으로 실시한 ‘2026년 청소년상담복지센터 종합평가’에서 최우수 기관과 전국 상위 15개 기관에 선정됐다고 3일 밝혔다. 센터는 청소년의 심리·정서 상담부터 학교폭력, 학업 중단 등 위기 상황에 대한 긴급 지원과 지역사회 복지 서비스 연계까지 종합적인 지원을 제공한다.
성평등가족부가 2023~2025년 운영 실적을 종합적으로 평가한 결과, 양천구 청소년상담복지센터는 청소년의 위기 수준 개선 정도를 평가하는 ‘청소년 안전망 서비스 효과성’과 ‘센터 운영 및 성과 관리’ 등에서 높은 점수를 받았다.
신월6동 행정복합타운에 있는 청소년상담복지센터는 청소년 심리 상담과 학교폭력 예방 사업, 가족 관계 개선 프로그램인 ‘가족의 이해’, 이주 배경 청소년의 사회적 적응을 지원하는 ‘또래상담 동아리’ 등 9~24세 대상의 다양한 사업을 하고 있다.
특히 지난해 7월부터 청소년 개인 상담 이용료를 기존 1회 5000원에서 전액 무료로 전환했다. 또 평일 오후 9시까지 야간 상담을 시범 운영했다. 그 결과 상담 인원은 전년 동기 대비 30%, 상담 건수는 28% 증가했다. 올해부터 야간 상담을 정식 운영 중이다.
이기재 구청장은 “최우수 기관 선정은 청소년들의 마음 건강을 위해 현장에서 힘써 온 종사자들과 지역사회의 노력이 만들어 낸 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 청소년들이 고민을 혼자 감당하지 않고 필요할 때 편안하게 도움을 받을 수 있도록 촘촘한 지원 체계를 만들어 나가겠다”고 말했다.
김주연 기자