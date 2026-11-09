커피값 아껴 미래세대 돕는 강남 어르신들

어깨동무장학회 취약계층 지원
4년간 69명에 4500만원 장학금
“작은 나눔이 장학생들의 꿈을 키우는 데 힘이 되길 바랍니다. 앞으로도 미래 세대를 응원하는 따뜻한 나눔을 이어가겠습니다.”(허종구 어깨동무장학회장)
서울 강남구는 강남노인종합복지관 어르신들이 커피 한 잔 값을 아끼고 팔순 축하금까지 보태 4년 동안 장학금을 지원하고 있다고 8일 밝혔다. 주인공은 ‘행복서포터즈 후원회’가 만든 어깨동무장학회다. 장학회는 2023년부터 4년간 취약계층 청소년과 사회복지 전공 대학생 69명에게 총 4500만원의 장학금을 지원했다.
장학회는 경제적 어려움으로 배움과 꿈을 포기하지 않도록 미래 세대의 도전을 돕기 위해 시작됐다. 행복서포터즈 후원회원 208명과 개인 후원자 21명이 뜻을 모았고, 동주민센터와 사회복지시설 등 20개 기관도 힘을 보탰다. 지난 7월 장학금 전달식을 열고 27명에게 1650만원을 지원했다.
돈이 많아서 만든 장학금이 아니다. 한 후원자는 매일 커피 한 잔 값을 아껴 100만원을 기부했고, 팔순을 맞은 어르신은 자녀들이 건넨 축하금을 내놨다. 남편 장례를 치르고 남은 부조금을 내놓은 어르신과 노인일자리 급여를 모아 보탠 후원자도 있다.
이들의 정성은 장학생들의 일상과 꿈을 바꿨다. 한 아이는 장학금으로 처음 피아노 학원에 다니기 시작했고, 또 다른 아이는 꿈꾸던 발레를 배우게 됐다. 학생들은 감사 편지에서 “어른이 되면 다른 사람을 돕겠다”, “받은 사랑을 다시 사회에 나누겠다”고 약속했다.
김동현 기자