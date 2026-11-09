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종로구, 발달장애인 500명에 배상책임보험 가입

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제3자 일상배상책임에 골절·화상까지 보장

서울 종로구는 구에 주민등록을 한 지적·자폐성 장애인 약 500명에게 배상책임보험을 지원한다고 9일 밝혔다.

이번 보험 지원은 뜻하지 않은 사고와 배상책임에 대한 걱정을 덜고 장애인과 가족이 안심하고 사회활동에 참여하도록 돕기 위해 이뤄졌다. 배상책임뿐만 아니라 골절이나 화상 등 일상에서 입을 수 있는 상해까지 지원한다.


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유찬종 서울 종로구청장
유찬종 서울 종로구청장
종로구 제공


보험 기간은 이달 1일부터 내년 10월말까지 1년간이다. 종로구에 주민등록이 된 지적·자폐성 장애인이라면 별도의 신청 없이 일괄 가입된다. 보험금 청구는 전용 콜센터를 통해 신청하면 된다.

보장 종목도 늘렸다. 기존 일상생활배상책임과 상해후유장애뿐만 아니라 올해부터는 골절수술, 골절진단, 화상수술, 화상진단 등 4종을 추가했다. 일상생활배상책임은 최대 3000만원(자기부담금 2만원), 상해후유장애는 최대 1000만원, 신규 4종은 각각 15만원을 보장한다.

일상생활배상책임은 발달장애인이 제3자에게 입힌 신체적·재산적 피해에 대한 배상 책임을 보장한다. 상해후유장애는 상해의 직접적인 결과로 3~100%의 후유장해가 생겼을 때 보험금을 지급한다. 다만 교통상해는 보장에서 제외된다.

유찬종 구청장은 “장애인과 가족이 지역사회에서 소외되지 않고 함께 살아갈 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
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