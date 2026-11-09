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강서구, 뇌과학자 장동선 박사가 보는 ‘AI 시대의 미래’

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다음달 7일 신청사에서 구민 350명 대상 특강


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서울 강서구 인문마당 ‘장동선 박사’ 특강 포스터
서울 강서구 인문마당 ‘장동선 박사’ 특강 포스터
강서구 제공


서울 강서구가 급변하는 미래 기술에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 뇌과학자 장동선 박사를 초청해 특강을 연다고 9일 밝혔다.

구는 다음달 7일 오전 10시 강서구청에서 ‘강서 행복한 인문학당’을 연다. 장 박사는 ‘뇌과학자가 바라보는 인공지능(AI) 시대의 미래’를 주제로 90분 동안 강연을 진행할 예정이다.

독일 막스플랑크뇌과학연구소에서 인간 지각·인지 및 행동 박사 학위를 취득한 장동선 박사는 tvN ‘알쓸신잡2’, ‘유퀴즈 온 더 블럭’, JTBC ‘아는형님’ 등 여러 방송 프로그램에 출연하고 과학서적으로 뇌과학과 미래 기술을 대중들에게 소개해 왔다.

장 박사는 ▲인간의 뇌와 인공지능의 차이점 ▲빠르게 진화하는 기술을 인간의 뇌가 받아들이는 방식 ▲생성형 인공지능 등장에 따른 산업·기술·교육 분야의 패러다임 변화 ▲미래 사회가 요구하는 인재상과 변화의 방향성 등을 뇌과학적 관점에서 풀어낸다.

이번 특강은 구민 350명을 대상으로 진행된다. 수강료는 무료로 참가를 희망하는 구민은 강서구청 홈페이지에서 신청할 수 있다.

진교훈 구청장은 “인공지능(AI) 기술이 급부상하는 대전환의 시대를 맞아, 구민들이 뇌과학적 통찰을 통해 미래 사회를 지혜롭게 준비할 수 있는 뜻깊은 자리를 마련했다”며 “관심 있는 구민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

김주연 기자
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