강서구, 뇌과학자 장동선 박사가 보는 ‘AI 시대의 미래’

다음달 7일 신청사에서 구민 350명 대상 특강



서울 강서구 인문마당 ‘장동선 박사’ 특강 포스터

서울 강서구 인문마당 ‘장동선 박사’ 특강 포스터

강서구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구가 급변하는 미래 기술에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 뇌과학자 장동선 박사를 초청해 특강을 연다고 9일 밝혔다.구는 다음달 7일 오전 10시 강서구청에서 ‘강서 행복한 인문학당’을 연다. 장 박사는 ‘뇌과학자가 바라보는 인공지능(AI) 시대의 미래’를 주제로 90분 동안 강연을 진행할 예정이다.독일 막스플랑크뇌과학연구소에서 인간 지각·인지 및 행동 박사 학위를 취득한 장동선 박사는 tvN ‘알쓸신잡2’, ‘유퀴즈 온 더 블럭’, JTBC ‘아는형님’ 등 여러 방송 프로그램에 출연하고 과학서적으로 뇌과학과 미래 기술을 대중들에게 소개해 왔다.장 박사는 ▲인간의 뇌와 인공지능의 차이점 ▲빠르게 진화하는 기술을 인간의 뇌가 받아들이는 방식 ▲생성형 인공지능 등장에 따른 산업·기술·교육 분야의 패러다임 변화 ▲미래 사회가 요구하는 인재상과 변화의 방향성 등을 뇌과학적 관점에서 풀어낸다.이번 특강은 구민 350명을 대상으로 진행된다. 수강료는 무료로 참가를 희망하는 구민은 강서구청 홈페이지에서 신청할 수 있다.진교훈 구청장은 “인공지능(AI) 기술이 급부상하는 대전환의 시대를 맞아, 구민들이 뇌과학적 통찰을 통해 미래 사회를 지혜롭게 준비할 수 있는 뜻깊은 자리를 마련했다”며 “관심 있는 구민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.김주연 기자