첫 선율 울린다…‘꿈의 오케스트라 금천’ 정기연주회 개최

24일 오후 금천뮤지컬센터



서울 금천구의 ‘꿈의 오케스트라 금천’이 향상음악회에서 공연하고 있다.

금천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 금천구 금천문화재단은 24일 오후 금천뮤지컬센터에서 ‘꿈의 오케스트라 금천’의 첫 정기연주회 ‘우리들의 첫 번째 선율’을 연다고 9일 밝혔다.올해 3월 출범한 꿈의 오케스트라 금천은 아동·청소년이 악기를 배우고 함께 연주하는 오케스트라 교육 프로그램이다. 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술교육진흥원이 주관하는 ‘꿈의 예술단’ 공모사업에 선정돼 운영하고 있다.꿈의 오케스트라 금천은 가장 포용적인 오케스트라를 지향한다. 바이올린, 비올라, 첼로, 콘트라베이스, 클라리넷, 플루트, 트럼펫, 타악기 등 여러 악기 분야로 나뉘어 있다.아동·청소년 단원 52명은 정기연주회에서 서로 다른 악기와 소리가 어우러져 하나의 음악으로 완성되는 모습을 선보인다. 공연에서는 파트메들리를 비롯해 ‘아티큘레이션!’, ‘작은별 변주곡’, 베토벤 교향곡 제9번 ‘환희의 송가’, ‘리베르탱고’, ‘캔트 테이크 마이 아이스 오프 유(Can’t Take My Eyes Off You)’ 등을 연주한다. 기초 연습곡부터 클래식, 탱고, 팝 음악까지 다양한 장르의 곡을 들려줄 예정이다.공연은 공연장 규모를 고려해 사전 초대 좌석제로 운영한다. 자세한 사항은 재단 누리집 ‘공지사항’을 확인하거나 지역문화팀으로 문의하면 된다.윤희수 재단 대표이사 직무대행은 “단원들이 첫 정기연주회 무대에서 그동안 쌓아 온 자신감과 성장을 마음껏 보여줄 수 있도록 많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 말했다.송현주 기자