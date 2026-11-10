이인화 서울시의원 “국토부는 영동대로 철근 보강 방안 조속히 결정해야”

서울시 1~4공구 정밀안전진단 모두 A등급… 3공구도 시공단계 안전성 확인

국토부 최종 보강공법 결정이 늦어… 공법 변경 시 공사 기간·비용 증가 우려

GTX-A 삼성역 무정차 통과 지연… 서울시·국토부 적극 협의해 조속히 보강해야

“안전성 검증은 철저히, 보강공법 결정은 신속히… 시민 안전과 행정 책임성 모두 확보해야”



영동대로 복합환승센터 건설현장 방문. 서울시의회 제공



영동대로 복합환승센터 도면을 확인중인 이인화 의원. 서울시의회 제공



영동대로 복합환승센터 제3공구 현장을 확인중인 이인화 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이인화 의원(강남3, 국민의힘)은 서울시의회 교통위원회 행정사무감사에서 영동대로 지하공간 복합개발사업의 철근 누락과 관련해 누락 확인 이후 약 1년이 지나도록 국토교통부의 최종 보강 방안 결정이 늦어지고 있다며, 이로 인해 매달 약 70억원에 달하는 운영사 지급액이 발생하는 만큼 서울시가 국토부와 적극 협의해 보강 방안을 조속히 확정·시행할 것을 촉구했다.영동대로 지하공간 복합개발사업은 서울의 핵심 교통시설을 짓는 대규모 프로젝트로, 최근 3공구 기둥에서 주철근이 누락된 사실이 드러나면서 구조적 안전성과 보강 대책 마련이 가장 중요한 현안으로 부상했다.이 의원은 서울시가 실시한 정밀안전진단 결과 2026년 8월 기준으로 1~4공구 모두 안전 등급 A등급을 기록했으며, 철근 누락 문제가 발생한 3공구 역시 시공 단계에서는 A등급 및 최소안전율 1.028로 평가받았음을 확인했다. 다만 건물이 최종적으로 완공된 이후 요구되는 설계하중을 완벽히 소화하기 위해서는 별도의 보강 공정이 필수적이라는 점을 지적했다.서울시가 이미 2025년 12월에 전문가 자문 절차를 거쳐 강판 보강안을 수립했음에도 불구하고, 국토교통부가 독자적인 추가 안전성 검토에 착수하면서 최종적인 보강공법 확정이 지연되고 있는 상황이다. 이에 대해 서울시의 강판 보강안은 철저한 전문가 검토와 구조계산을 바탕으로 마련된 만큼, 국토부는 추가 검증을 요구하는 명확한 기술적 근거를 제시해야 한다고 강조했다.이처럼 보강공법 확정이 늦어질 경우 전체 공사 기간이 길어지고 추가 비용이 불어날 수 있다는 우려도 제기됐다. 실제로 국토부는 지난 11월 3일 발표를 통해 GTX-A 삼성역 무정차 통과 시점을 당초 계획했던 2026년 6월에서 2027년 상반기로 연기할 것으로 전망한 상태다.이 의원은 “보강 방식이 기존 서울시의 강판 보강 안에서 국토부가 제시하는 기둥 단면 증대나 철거 후 재시공으로 변경될 경우 공사 기간과 비용이 추가로 늘어날 수 있다”고 지적하며, 최초 철근 누락으로 인한 지연과 이후 보강공법 검토·결정 지연에 따른 추가 부담의 책임을 구분해야 한다고 지적했다.보강 방식 변경에 따른 영향을 묻는 이 의원의 질문에 임춘근 도시기반시설본부장은 “단면 증대 방식은 콘크리트 양생 기간이 필요하고, 전면 철거 방식은 공사 기간과 영향을 예측하기 어렵다“며 ”GTX-A 삼성역 무정차 통과 지연에 따른 운영사 지급액은 국토부 언론발표에 의하면 월 약 70억원 수준“이라고 밝혔다.이에 이인화 의원은 “안전성 검증은 철저히 해야 하지만, 검증 과정에서 의사결정이 불필요하게 지연돼 공사비와 운영 손실이 늘어나 국민의 혈세가 낭비되는 일은 막아야 한다”며 “서울시는 국토부와 적극 협의해 최적의 보강 방안을 신속하게 확정하고 시행하기 바란다”고 촉구했으며 “시민의 안전은 양보할 수 없다”고 말하며, “동시에 안전한 교통시설을 완성하는 행정의 책임성과 효율성도 확보해야 한다”고 덧붙였다.류정임 리포터