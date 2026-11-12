김미숙 경기도의회 부의장 “친환경 학교급식, 식재료 품질뿐 아니라 근로자 안전도 챙겨야”



▲김미숙 경기도부의장이 11일 경기도농수산진흥원과 경기평택항만공사에 대한 2026년도 행정사무감사에서 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 김미숙 부의장(더불어민주당, 군포3)이 지난 11일(수) 경기도농수산진흥원과 경기평택항만공사를 대상으로 열린 2026년도 행정사무감사에서 친환경 학교급식센터의 근로환경 개선과 공공사업 운영 관리 강화, 미래세대를 위한 기후급식 교육·홍보 확대를 집중 주문했다.이날 김미숙 부의장은 지난 9월 농정해양위원회 위원들과 함께 현장을 찾았던 친환경 학교급식센터 사례를 짚으며, 학생들에게 신선하고 안전한 식재료를 공급하고자 저온 작업장에서 일하는 현장 근로자들의 건강권 보호와 복리후생 증진에 힘써야 한다고 강조했다.김 부의장은 “학생들에게 안전한 먹거리를 공급하기 위해 추운 환경에서도 애쓰시는 근로자분들께 감사한 마음이 들었다”며 “장시간 낮은 온도에서 근무하는 만큼 근로자들의 건강을 보호할 수 있는 작업환경을 마련하는 것이 중요하다”고 밝혔다.이어 “추운 환경에서 일하는 근로자들이 체온을 유지하고 충분히 휴식할 수 있도록 보온시설과 관련 기구를 확충하는 방안도 검토해야 한다”며 “근로자들이 보다 건강하고 쾌적한 환경에서 일할 수 있도록 세심하게 살펴달라”고 요청했다.공공사업의 투명한 운영 관리에 대한 지적도 이어졌다. 김 부의장은 해양안전체험관이 경기도민을 대상으로 제공하는 해양 안전 체험 운영이 사적인 행사나 영리 목적의 활동과 결부되지 않도록 철저한 관리가 필요하다고 짚었다.김 부의장은 “농특산물 소비촉진이라는 좋은 취지로 추진하는 사업이 일부 외부 관계자의 사적 이익을 위한 수단으로 활용된다면 사업의 신뢰성이 훼손될 수 있다”며 “사업 본래의 목적이 훼손되지 않도록 사전에 충분히 점검하고 관리해 달라”고 촉구했다. 특히 농특산물 소비촉진 사업이 일회성 행사 사업으로 비춰져 예산 편성 과정에서 불이익을 겪지 않도록 사업 목적과 성과를 분명히 정립해야 한다고 덧붙였다.이와 함께 김 부의장은 청소년 농업체험 사업이 거둔 성과를 긍정적으로 평가하면서 청소년들이 농업을 몸소 체험하고 자연과 교감할 수 있는 프로그램을 더욱 넓혀 달라고 제안했다.김 부의장은 “청소년수련관에 조성된 스마트팜과 옥상 텃밭을 보면서 아이들이 농업을 체험하고 정서적 안정까지 얻을 수 있다는 점에서 의미가 크다고 느꼈다”며 “앞으로도 청소년들이 농업을 가까이에서 경험할 수 있는 사업을 지속적으로 발굴해 달라”고 말했다.끝으로 김 부의장은 최근 열린 기후급식 페스타를 거론하며 “건강은 질병이 발생한 이후 치료하는 것보다 어릴 때부터 올바른 식습관을 형성하고 예방하는 것이 중요하다”며 “우리 몸이 건강하려면 지구도 건강해야 한다는 점에서 기후급식은 단순한 급식사업을 넘어 미래세대를 위한 중요한 정책”이라고 짚었다. 아울러 “어린 시절부터 건강한 먹거리와 환경의 중요성을 배울 수 있도록 기후급식에 대한 교육과 홍보를 더욱 확대해 달라”고 당부했다.양승현 리포터