이광희 서울시의원 “지하철 보안관 폭행 피해 210건… 인력 줄이고 안전대책은 제자리”

2023년부터 올해 9월까지 폭행 피해 210건… 2025년 67건으로 전년 대비 56% 증가

보안관 정원 350명→274명 축소… “아랫돌 빼서 윗돌 괴는 식의 인력 조정”

위험 역사·시간대별 분석 및 보호장비 효과 검증 촉구… “2027년 폭행 피해 30건 이하로 줄여야”



질의하는 이광희 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 교통위원회 이광희 의원(더불어민주당․양천3)은 지난 11일 서울시의회 교통위원회 회의실에서 열린 서울교통공사 행정사무감사에서 “지하철 보안관에 대한 폭행 피해가 반복되고 있음에도 인력 운영과 안전관리체계가 개선되지 않고 있다”라고 지적하며, 데이터에 기반한 구조적인 안전대책 마련을 촉구했다.이 의원이 서울교통공사 제출자료를 분석한 결과, 2023년부터 2026년 9월까지 지하철 보안관 폭행 피해는 총 210건 발생했다. 2024년 43건에서 2025년 67건으로 약 56% 증가했으며, 올해도 9월까지 49건이 발생한 것으로 나타났다.2023년부터 올해 8월까지 보안관 출동·단속 약 6만 9000건 중 취객 관련 출동이 약 4만 9000건으로 70% 이상을 차지해 현장 위험에 대한 체계적인 대응이 필요한 상황이다. 이 의원은 지하철 보안관 정원이 기존 350명에서 274명으로 76명 축소된 점을 집중적으로 지적했다.이에 김태균 서울교통공사 사장은 “2024년 3월 역무원 피습 사건 이후 역무원의 2인 1조 근무를 위한 안전인력 확보 차원에서 보안관 정원을 역무원 정원으로 전환했으며, 당시 보안관 현원은 유지됐다”라고 설명했다.이 의원은 “지하철 보안관 정원을 역무원으로 전환한 것은 아랫돌 빼서 윗돌 괴는 것과 다르지 않다”라며 “폭행 피해가 반복되는 상황에서 현재 인력으로 업무를 충분히 수행할 수 있다는 객관적인 근거가 무엇인지 명확히 제시해야 한다”라고 지적했다.폭행과 출동이 잦은 역사에 대한 별도 관리 체계가 미흡하다는 지적도 제기됐다. 단순한 순찰 횟수 확대가 능사가 아니며 사고 빈도가 높은 역사와 시간대를 면밀히 분석해 순찰 구역과 인력을 효율적으로 재배치해야 한다는 것이다. 이에 따라 사후 출동 위주의 대응 방식을 벗어나 예방 중심의 안전관리 체계로 전면 전환할 것을 강력히 주문했다.서울교통공사가 바디캠 및 안전방패 등 보호장비를 확충하고 직무교육을 실시하고 있으나 장비 도입 이후 실제 폭행 피해 감소 효과를 정량적으로 분석하지 못한 점도 도마 위에 올랐다. 마해근 서울교통공사 영업본부장이 관련 효과의 데이터화 부재를 시인하자, 이 의원은 보호장비의 실효성을 객관적으로 검증할 수 있는 구체적인 분석 방안을 마련해 교통위원회에 보고할 것을 요구했다.그간의 안전 조치들이 현장의 위험 요소를 실질적으로 얼마나 줄였는지 평가하지 않는다면 올바른 안전관리라고 볼 수 없다는 지적이다. 이에 따라 2027년까지 지하철 보안관 폭행 피해 건수를 30건 이하로 감축하기 위한 명확한 목표 설정과 실효성 있는 실행계획 수립이 촉구됐다.서울교통공사에 ▲역사별·시간대별 폭행 및 출동 현황 분석을 통한 위험지역 관리체계 구축 ▲보안관 인력 배치의 적정성과 보호대책의 실효성 점검 ▲개선에 필요한 인력과 예산의 2027년도 운영계획 반영 등 세 가지 개선방안을 요구했다.마지막으로 이광희 의원은 “지하철 보안관의 안전은 시민의 안전과 직결되는 문제”라며 “서울교통공사는 현재 진행 중인 보안관 인력 운영 조직진단을 계기로 현장 위험을 객관적으로 분석하고, 그 결과에 근거해 인력과 보호장비를 배치하는 체계적인 안전관리체계를 마련해야 한다”라고 강조했다류정임 리포터