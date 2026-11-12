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이의안 서울시의원, 동백꽃노인종합복지관 개관 1주년 행사 참석… 어르신들과 온기 나눠

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동대문구 최초 구립 노인종합복지관 개관 1주년 기념식 찾아 어르신들과 축하 나눔
이 의원, ‘꽃피운 1년, 함께할 내일’ 주제 성과 공유… 건강하고 행복한 노후 기원


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지난 10일 동백꽃노인종합복지관에서 열린 ‘개관 1주년 기념행사’에 참석한 이의안 의원. 서울시의회 제공


서울시의회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 지난 10일 동백꽃노인종합복지관에서 열린 ‘개관 1주년 기념행사’에 참석해 어르신들과 함께 지난 1년의 성과를 되돌아보고 축하의 뜻을 전했다.

동백꽃노인종합복지관은 지난 1년 동안 동대문구 어르신들의 건강 증진부터 취미와 여가 활동, 맞춤형 복지 서비스까지 전방위로 지원하며 지역 복지의 중심축으로 굳건히 자리 잡았다. 이번 1주년 기념행사는 지난 성과를 담은 영상 상영을 시작으로 기념사와 축사에 이어, 동백꽃이 만개하는 화려한 퍼포먼스가 펼쳐지며 복지관의 힘찬 도약을 다짐했다.

이날 이 원은 기념식 현장을 찾아 복지관을 이용하는 어르신 한 분 한 분과 따뜻한 인사를 나누며 시설 이용 소감과 애로 사항을 꼼꼼히 살폈다. 아울러 어르신들에게 맞춤형 복지 서비스를 제공하기 위해 현장에서 묵묵히 헌신해 온 복지관 종사자 및 자원봉사자들의 노고에 깊은 감사를 표했다.

이의안 의원은 “동대문구의 어르신들을 위해 이처럼 든든하고 훌륭한 복지 공간이 세워져 새삼 고맙고 자랑스럽다”며 “어르신들께서 늘 건강하게 복지관에서 좋은 시간을 많이 보내시기를 진심으로 기원드린다”고 따뜻한 인사를 전했다.


류정임 리포터
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