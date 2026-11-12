경기도의회 건설교통위원회, 행감서 교통정책 추진실태 및 도민 교통편의 개선 집중 점검

경기도의회 건설교통위원회(위원장 고찬석)가 2026년 행정사무감사 3일 차인 지난 11일 상임위 회의실에서 교통국, 경기교통공사, 경기도교통연수원을 대상으로 행정사무감사를 열고, 도민의 교통편의 증진과 대중교통 서비스 개선 등 경기도 교통정책 전반을 집중 점검했다.
이날 교통국을 대상으로 진행된 감사에서는 ▲행정사무감사 질의내용 사전 유출에 대한 경위 파악 및 조치 촉구 ▲버스 공공관리제 운영 투명성 확보 및 관리·감독 강화 ▲특별교통수단의 장시간 대기 문제 해소 및 배차체계 개선 ▲편하G 버스 도입 및 도색비 집행 과정의 예산 운영 적정성 ▲개인형 이동장치(PM) 안전대책 및 통합 신고체계 마련 ▲택시 통합사업구역의 택시 공급 불균형 해소 ▲똑버스 운행지역별 배차체계 개선 및 운영 효율화 ▲광역버스 대광위 이관 지연 ▲버스 무정차 운행 실태와 반복 민원 관리 ▲노선버스 차고지 및 휴게시설 전수조사 및 개선계획 수립 ▲전기버스 도입 확대에 따른 화재 안전대책 마련 ▲특정 업체의 반복적인 용역 수주에 따른 계약의 공정성 등에 관한 질의가 이어졌다.
함께 수감에 나선 경기교통공사에 대해서는 ▲수의계약 현황과 계약업체 공개를 통한 계약 투명성 확보 ▲똑버스 운영 관련 이용 불편 개선책 마련 등을 당부했으며, 경기도교통연수원을 상대로는 ▲개인형 이동장치(PM) 안전교육 내실화 ▲화물차 운수종사자 안전교육 강화 ▲운수종사자 온라인 보수교육 확대 필요성 등을 짚었다.
한편, 이날 감사 과정에서는 주요 질의에 대한 답변이 불명확하고 요구자료 제출이 미흡하다는 등 집행부의 감사 준비 부족을 질타하는 위원들의 지적이 잇따랐다. 이에 건설교통위원회는 정상적인 감사 진행이 어렵다고 보고 오후 10시 20분경 감사 중지를 선언했으며, 오는 16일 감사를 다시 이어가기로 결정했다.
양승현 리포터