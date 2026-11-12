황철규 서울시의회 문체위원장, 서울시 체육계 ‘3대 적폐’ 질타… “대수술 직접 집도”

회원종목단체 회장선거, 관할 선관위 위탁으로 공정성·중립성 확보 촉구

직장운동경기부 감독 평가 방식의 구조적 문제 지적 및 전면 재검토 요구

서울시체육회 연공서열식 승진제도 폐지 및 성과 중심 인사혁신 주문



질의하는 황철규 위원장. 서울시의회 제공

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서울시의회 문화체육관광위원회 황철규 위원장(국민의힘)은 지난 10일 열린 서울시 관광체육국 및 서울시체육회·서울시장애인체육회 대상 행정사무감사에서 서울 체육 행정 전반을 갉아먹고 있는 고질적인 병폐를 정조준하며 강도 높은 ‘구조적 대수술’을 선언했다.황 위원장은 이번 감사에서 “시민의 혈세가 투입되는 서울 체육 행정이 부실한 선거·깜깜이 평가·구태의연한 인사라는 ‘다발성 장기부전’ 상태에 빠져 있다”며, “체육계의 공정성과 투명성을 회복하기 위한 대수술을 직접 이끌고, 개혁에 실패하지 않겠다”는 단호한 의지를 밝혔다.황 위원장은 2024년 서울시체육회 회원종목단체 동시 회장선거 당시 접수된 전체 민원 20건 가운데 65%에 달하는 13건이 선거인단 및 선거운영위원회의 부적정한 구성에 집중되었다고 지적했다. 이어 최근 서울시요트협회 회장 보궐선거에서도 자격 요건을 갖추지 못한 단체가 선거인으로 참여해 결과에 왜곡을 초래하는 등, 종목단체가 자체적으로 꾸리는 선거운영위원회가 공정성과 중립성을 담보하지 못하고 심각한 결함을 드러냈음을 강조했다.황 위원장은 서울시체육회 회원종목단체 규정 제20조와 최근 대한체육회의 유권해석을 근거로 제시하며 종목단체가 직접 선거를 주관하는 체제에서는 부정과 부실 논란이 끊이지 않을 수밖에 없다고 진단했다. 이에 따라 향후 모든 회원종목단체 회장선거를 관할 선거관리위원회에 의무적으로 위탁함으로써 선거 관리의 객관성과 신뢰성을 확실하게 담보해야 한다고 강력히 촉구했다.이어 황 위원장은 2022년부터 2025년까지의 직장운동경기부 감독 평가 점수와 전국체전, 세계선수권, 아시안게임, 올림픽 등 주요 국제대회 메달 획득 실적을 비교 분석한 데이터를 전격 공개했다. 이를 통해 실제 성과와 평가가 완전히 따로 노는 현행 감독 평가 시스템이 사실상 기능을 상실한 심각한 상태에 빠져 있음을 강도 높게 고발했다.황 위원장이 분석한 자료에 따르면, 육상팀의 경우 2022년 메달 2개(72.7점)에서 2025년 메달 1개로 실적이 감소했음에도 감독 평가 점수는 103.3점으로 크게 상승했다. 반면 여자 사이클팀은 2022년 노메달(63.3점)에서 2025년 메달 4개를 획득하며 성과를 냈음에도 감독 평가 점수는 98.9점에 그쳐, 메달 1개에 불과한 육상·사격팀이나 메달 2개의 남자 컬링팀보다 낮은 평가를 받는 기현상이 발생했다.황 위원장은 “성과와 평가지표가 거꾸로 가는 현행 감독 평가 방식은 구조적 결함이 있음을 증명한다”라며, 관광체육국장을 향해 객관적이고 공정한 감독 평가 개선안을 마련해 의회에 보고할 것을 요구했다. 또한 서울시체육회 사무처의 구태의연한 연공서열식 승진제도 문제를 도마 위에 올렸다. 황 위원장은 “일하는 조직으로 거듭나기 위해서는 능력과 성과에 기반한 인사 시스템이 필수가 되어야 함에도, 체육회 내부에는 여전히 연공서열 위주의 승진 관행이 남아있다”고 지적하며, 체육회의 체질 개선과 조직 경쟁력 강화를 위한 인사제도 쇄신책 마련을 당부했다.마지막으로 황철규 위원장은 “서울 체육의 공정성과 투명성을 바로 세우는 것이 곧 시민과 선수 모두의 권익을 지키는 길”이라며 “이번 지적사항들이 실질적인 제도 개선으로 이어질 수 있도록 지속적으로 점검하겠다”고 밝히면서 “이번 행정사무감사를 시작으로 체육계의 공정성과 투명성이 완전히 뿌리내릴 때까지 추가적인 개혁과 혁신을 이어나갈 것”이라고 말했다.류정임 리포터