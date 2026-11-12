평택시, 전통시장 이어 골목형 상점가 인근 공영주차장도 최초 90분 무료



평택시 공영주차장

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경기 평택시가 ‘평택형 주차 혁신 종합 계획’을 바탕으로 주차 공간 확충과 스마트 기술 도입, 주차장 운영 개선 및 제도 정비 등 종합적인 주차 정책을 추진하며 시민이 체감할 수 있는 주차 환경 조성에 나서고 있다.침체된 골목 경제를 회복하고 지역 소상공인의 영업 환경을 지원하기 위한 정책으로, 전통시장에만 집중됐던 무료 주차 혜택을 상점가와 골목형 상점가까지 넓히고, 지역 특성에 맞춘 차등 요금제를 도입해 상권 방문을 유도한다는 구상이다.입법예고와 평택시의회 의결을 거친 ‘평택시 주차장 설치 및 관리 조례’ 개정안은 오는 16일부터 시행한다.가장 큰 변화는 ‘최초 90분 무료 주차’ 혜택의 확대다. 그동안 전통시장 인근 공영주차장 18곳에 한해 당일 최초 90분 무료 주차 혜택을 상점가 및 골목형 상점가 인근 공영주차장 10곳에도 확대, 적용한다.이와 함께 기존의 일률적인 요금 체계에서 벗어나 지역별 특성과 주차 수요를 반영한 ‘급지별 차등 요금제’를 새롭게 도입한다. 개편안에 따르면 공영주차장은 입지 여건에 따라 다음과 같이 3개 급지로 나뉜다.△1급지(전통시장 및 상점가 인근, 28개소): 상권 방문객을 위해 최초 90분은 무료로 운영하되, 장기 주차로 인한 주차난을 막고 회전율을 높이기 위해 무료 시간 초과 시 10분당 요금을 400원(현행 대비 100원 인상)으로 조정한다.△2급지(상업지역 및 준주거지역, 10개소): 현행 요금 체계(30분 이내 800원, 30분 초과 시 10분당 300원)를 그대로 유지한다.△3급지(1·2급지 외 지역, 11개소): 30분 이내 기본요금을 600원으로 200원 낮추고, 초과 10분당 요금도 200원으로 100원 인하해 시민들의 주차비 부담을 덜고 주차장의 이용률을 끌어올린다.다만, 1일 최대 주차 요금(1만원)과 월 정기 주차 요금은 급지와 관계없이 현행 수준으로 유지된다.요금 감면의 형평성과 개방성도 강화된다. 다자녀가정 주차 요금 50% 감면 대상을 기존 ‘평택시민’에서 ‘경기도민’ 전체로 확대한다.최원용 시장은 “이번 조례 개정은 단순한 주차 요금 조정을 넘어, 주차장 운영 개선을 통해 시민들이 골목상권과 지역 상점가를 더 자주 찾게 만드는 민생 경제 활성화 대책”이라며 “앞으로도 소상공인들에게 실질적인 힘이 되고 시민들이 체감할 수 있는 합리적인 주차 행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.안승순 기자