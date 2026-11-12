노연수 서울시의원, 노원구 포함하는 노후 열수송관 35km C등급 판정… 전면 교체 예산 마련 촉구

전체 133.7km 중 35.3km(26.4%) C등급 판정

단순지점 보수 벗어난 전면 교체 예산 확보 필요

노 의원, 서울시 출자금 확보 통한 2027년 예산 반영 및 기술적 수명연장 대책 수립 주문



제340회 정례회 서울에너지공사 대상 행정사무감사에서 서울에너지공사사장에게 질의하는 노연수 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 서울에너지공사 대상 행정사무감사에서 노원구 등 동북권 지역의 30년 경과 노후 열수송관 안전 문제를 지적하고, 임시 보수를 넘어선 전면 교체 예산 확보를 촉구했다.서울에너지공사 자료에 의하면 동부지사 관내 전체 열수송관 133.7km 가운데 정비가 시급한 C등급 구간이 35.3km로 26.4%를 차지하는 것으로 나타났다. 이와 대조적으로 2022년부터 2026년 11월까지 최근 5년간 배관 노후화 대응 예산 570억 9800만원 중 실제 집행된 금액은 419억 4800만원에 그쳐 평균 집행률 73.5%를 기록했다.노 의원은 공사에서 편성한 기존 예산이 누수 지점 위주의 단순 보수에 치우쳐 있다고 지적했다. 이어 30년 이상 경과한 노후 배관 문제를 근본적으로 해결하기에는 현재의 예산 규모와 구조가 터무니없이 부족하다고 역설했다.이에 서울에너지공사 사장이 “올해 예산 집행 마무리 후 내년 초 실적 평가를 거쳐, 2027년 하반기 서울시 추경 등을 통해 필요한 예산을 협의하겠다”고 답변하자, 노 의원은 “재원 마련이 전제되어야 대규모 사업이 현실성 있게 추진될 수 있다”고 강조했다. 이어 “예산 확보 전에 사고가 없도록 배관 수명을 연장시킬 수 있는 기술적 대비책 수립도 함께 만전을 기해달라”고 요청했다.끝으로 노연수 의원은 “노원구 등 동부권 주민의 안전하고 안정적인 열 공급을 위한 방안을 구체적으로 수립하고 보고해달라”고 당부했다.류정임 리포터