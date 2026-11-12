최종부 서울시의원 “오세훈표 디자인서울, 도시경쟁력과 시민 삶의 질 높여”

DDP 재정자립도 104.2%·연간 방문객 약 1700만명… 장기적 정책 성과 조명

서울라이트 관람객 70만명 돌파… 야간경제와 동대문 상권 활성화 효과 주목

청년 디자인기업 육성·유니버설디자인 확산 강조… 시민 체감 성과 확대 주문



12일 제340회 정례회 도시계획균형위원회 서울디자인재단 행정사무감사에서 서울디자인재단 대표이사에게 질의하는 최종부 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 최종부 의원(국민의힘·비례대표)은 12일 제340회 정례회 도시계획균형위원회 서울디자인재단 행정사무감사에서 오세훈 서울시장이 추진해 온 디자인서울 정책의 성과를 조명하고, 디자인산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화, 시민 생활환경 개선의 중요성을 강조했다.최 의원은 먼저 동대문디자인플라자(DDP)의 운영 성과에 주목했다. DDP는 건립 당시 막대한 사업비와 독특한 건축 형태를 둘러싸고 논란이 있었지만, 현재 서울을 대표하는 문화·디자인 랜드마크로 자리 잡았다.지난 2024년에 누적 방문객 1억명을 넘어섰고, 2025년 한 해 동안만 약 1700만명이 다녀간 것으로 나타났다. 특히 전년도 DDP 재정자립도는 104.2%를 기록해 대관과 임대, 주차 등의 자체 수익이 시설 운영비를 웃돌았다. 지난 2023년에 처음 100% 벽을 넘어선 이래 3년 연속으로 이를 지켜낸 셈이다. 최 의원은 도시 미래를 위한 투자는 당장의 지출뿐만 아니라 장기적으로 축적되는 자산 가치까지 함께 따져봐야 한다면서, DDP야말로 오 시장의 디자인서울 정책이 낳은 대표적인 결실이라고 진단했다.이어 서울라이트 DDP와 동대문 상권 활성화 사업의 성과를 언급했다. 올해 9월에 열린 서울라이트 DDP 가을 축제에는 70만명을 웃도는 관람객이 발걸음을 했다. 행사 기간에 저녁 시간대 DDP 주변 체류 인구는 이전 기간보다 39.3% 늘어났고, 인근 상권의 하루 평균 카드 결제액 역시 작년 같은 기간 대비 17.5% 늘어난 것으로 분석됐다.이와 함께 동대문 슈퍼패스 참여 매장 수도 2024년 28곳에서 올해 9월 기준 142곳으로 대폭 늘어났다. 최 의원은 서울라이트와 DDP 365라이트, 동대문 슈퍼패스를 연계한 상권 활성화 전략을 질의하면서 “방문객이나 참여업체가 늘어나는 것과 실제 소상공인 매출이 증가하는 것은 구분해서 살펴봐야 한다”며 실질적인 경제효과를 확인할 수 있는 성과관리의 필요성을 강조했다.청년 디자인기업 육성 성과도 살펴봤다. 서울디자인창업센터는 홍대와 동대문캠퍼스에서 총 70개 기업을 지원하고 있으며, 올해 상반기 입주기업의 매출 합계는 36억 3000만원, 투자유치는 5억 5000만원, 신규고용은 16명으로 집계됐다.최 의원은 창업지원의 성과를 입주기업 숫자뿐 아니라 졸업 이후의 생존율과 매출 성장까지 평가할 필요가 있다며, 체계적인 사후관리의 중요성을 짚었다. 아울러 오 시장의 ‘약자와의 동행’ 정책과 연계된 유니버설디자인 사업도 언급했다.서울디자인재단은 지난해 6개 기관의 생활환경 개선과제 9개를 완료해 97.4%의 만족도를 기록했으며, 올해는 보훈가족 주거환경 개선 등 4개 기관의 5개 과제를 추진했다. 최 의원은 재단과 협력기관이 비용을 분담하는 사업방식에 주목하며, 이러한 생활환경 개선 사례를 서울시 공공시설과 자치구 시설로 확대할 수 있는 방안을 질의했다.끝으로 최종부 의원은 “디자인을 단순한 도시 미관의 문제가 아니라 도시경쟁력과 산업 발전, 시민의 삶의 질을 높이는 정책으로 접근했다는 점에 주목해야 한다”라고 밝혔다. 또한 “DDP는 장기적인 정책적 판단이 시간이 지나 어떤 성과로 이어질 수 있는지를 보여주는 사례”라며 “서울디자인재단이 지금까지의 성과를 바탕으로 그 혜택이 시민의 일상과 지역경제 전반으로 확산될 수 있도록 역할을 다해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터