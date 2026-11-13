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원주교도소, 봉산동 신축 이전 마무리

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옛 무실동 부지는 공원화 추진

강원 원주 도심에 위치했던 원주교도소가 외곽인 봉산동으로 신축 이전했다.

법무부는 원주교도소 이전 개청식을 13일 연다고 12일 밝혔다. 앞서 지난 4~5일 법무부는 경찰, 소방, 군과 함께 무실동 옛 교도소에 있는 수용자 800여명을 봉산동 교도소로 이송했다. 이전 작업으로 인해 한시적으로 중단된 수용자 접견은 16일 재개된다.

법무부가 1673억원을 투입한 새 교도소는 20만 319㎡ 부지에 연면적 4만 1709㎡ 규모로 지어졌다. 수용 정원은 1100명으로 이전보다 400명 늘었다.1979년 문을 열어 47년 동안 사용된 옛 교도소는 시설이 좁고 낡아 수용자, 교도관 모두 불편을 겪었다. 이전 직전 수용률은 130%에 가까웠다. 때문에 법무부는 2014년부터 신축 이전을 추진했다.

시는 면적 11만㎡ 규모의 옛 교도소 부지에 시민공원을 조성할 방침이다. 주변에 시청과 공공기관, 시외·고속버스터미널, 아파트 단지 등이 몰려 있어 생활 환경이 크게 개선될 전망이다. 시 관계자는 “아직 방향만 잡힌 상태”라며 “부지 소유권이 법무부에서 재정경제부로 넘어가면 본격적으로 협의를 벌일 것”이라고 전했다.


원주 김정호 기자
2026-11-13 19면
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