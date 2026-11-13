도고온천 옛 청수장, 창업·문화공간으로

30년 방치 끝에 혁신플랫폼 변신

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충남 아산 도고온천의 명소였던 온천 숙박시설이 창업·문화공간으로 탈바꿈했다. 12일 아산시에 따르면 도고면 기곡리에 도시재생사업으로 조성한 도고온천 혁신플랫폼이 개관했다.도고면은 1970~80년대 전성기를 누린 온천 동네로, 그 시절을 대표하던 대형 여관이 청수장이다. 당시 청수장은 대욕장과 신혼부부를 위한 고급 숙박시설, 수학여행객 등을 위한 단체 숙소를 갖췄다.그러나 1990년대부터 경영난으로 소유자가 여러 차례 바뀌면서 30여 년간 방치됐다. 시는 2021년 청수장을 매입해 도시재생사업을 추진했다.국·도비 60억원을 포함한 총사업비 103억원이 투입되어 재탄생한 도고 혁신플랫폼은 지상 2층, 연면적 약 1590㎡ 규모로 창업공간 청수상회와 청수공장을 비롯해 공유주방, 전시공간인 기억저장소 등으로 구성됐다. 업무와 휴식을 함께하는 워케이션 공간과 주민 프로그램실, 야외 공동체 마당 등도 들어섰다.오세현 시장은 “입주기업과 지역이 함께 성장하고 서부권 도시재생을 이끄는 거점으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자